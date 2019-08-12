Политика
Президент Аргентины прокомментировал провал на предварительных выборахREGNUM 11 августа в 22:56
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри признал разгромное поражение его коалиции на предварительных президентских выборах, 12 августа передает агентство Reuters.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 03:20, Вашингтон
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения в особо тяжких преступлениях, в том числе убийстве, сообщил начальник управления Генпрокуратуры по надзору за оперативно-разыскной деятельностью и следствием Замир Бейшекеев.
Обновлено в 02:35
Технологии
СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества от имени банков
В России появился новый способ телефонного мошенничества. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 21:04
Общество
Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия
В Якутии пять человек погибли в ДТП
При столкновении двух машин на 379-м километре дороги погибли пять человек, еще четверо пострадали.
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
Трамп прокомментировал взрыв в Архангельской области
Президент США Дональд Трамп прокомментировал взрыв во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки в России, заявив, что Вашингтон «многое узнал».
Обновлено вчера в 17:50
Экономика
Инвесторы получат долгосрочные субсидии из бюджета
Государство сможет предоставлять субсидии из бюджета инвесторам в рамках специальных инвестиционных контрактов (СПИК) на долгосрочной основе, то есть более чем на один бюджетный год.
Обновлено в 00:10
Транспорт
Михаил Исаев анонсировал рост стоимости проезда в Саратове
В 2020 году стоимость проезда в общественном транспорте Саратова поднимется.
Обновлено в 02:51
Гаджеты
DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном
Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке
Вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке. Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Обновлено в 02:21
Политика
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%
Поток туристов из России в Грузию снизился на 70%.
Обновлено вчера в 17:31
Общество
В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать вареную колбасу
В Роскачестве рассказали, как правильно определить изготовленную по ГОСТу натуральную колбасу.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Россиянку с золотом в кроссовках задержали на границе с Китаем
Российскую гражданку с двумя килограммами золотых слитков в обуви задержали на российско-китайской границе.
Обновлено вчера в 22:44
Общество
Аэропорт Гонконга возобновил работу
Аэропорт Гонконга 12 августа, в понедельник, на день приостановил работу из-за сидячей забастовки в зале прилетов и вылетов, которую проводят противники судебной реформы.
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Трамп может назначить послом США в России спецпредставителя по КНДР
Президент США Дональд Трамп может сделать спецпредставителя по Северной Корее Стивена Бигана кандидатом на пост посла в России, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:38
Политика
В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО
Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.
Обновлено в 01:16
Технологии
Вирус-шифровальщик бьет по карману страховых компаний
Sodinokobi не атакует компании из стран бывшего СССР, цитирует FT специалиста по кибербезопасности страховой компании Тома Беннетта.
Обновлено вчера в 17:44
Общество
Росреестр сообщил о запуске в Москве беспилотников по земельному надзору
Столичный Росреестр начал использование беспилотных комплексов для проведения фото- и видеосъемки земельных участков в Москве.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы
Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено вчера в 15:35
Общество
Пласидо Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
Девять артисток обвинили испанского оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 03:11
Политика
Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа
Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено вчера в 16:08
Общество
Названы регионы России с большей долей семей среднего класса
Доля семей в России, которые можно отнести к среднему классу, не превышает 20%.
Обновлено вчера в 06:14
Космос
Обнаружены признаки космической катастрофы вблизи Земли
Обновлено в 02:44
Экономика
Минэкономразвития ожидает ускорения роста ВВП во втором полугодии
«Очищенный от сезонности темп роста ВВП во II квартале 2019 оценивается на уровне +0,4% квартал к квартале SA после разового снижения на -0,2% квартале к кварталу SA в I квартале 2019, что позволяет говорить об отсутствии технической рецессии в российской экономике», - резюмировали в МЭР.
Обновлено вчера в 12:02
Общество
В РФ изменились правила регистрации электронных сделок с недвижимостью
В России с 13 августа порядок регистрации сделок с недвижимостью с использованием электронной подписи, сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие
В Турции сообщили о прибытии делегации США на границу с Сирией
В Минобороны Турции сообщили, что делегация Соединённых Штатов в составе шести человек прибыла в турецкую провинцию Шанлыурфа на границе с Сирией.
Обновлено вчера в 09:58
Культура
Журналисты «Говорит Москва» ушли в Telegram после смерти Доренко
Бывшие журналисты радиостанции «Говорит Москва» создали новый проект после смерти Сергея Доренко.
Обновлено в 02:41
Происшествия
При восхождении на Эльбрус сорвались два альпиниста
Во время восхождения на Эльбрус сорвались два альпиниста, оба получили тяжелые травмы.
Обновлено в 03:02
Экономика
«Ъ»: тарифная реформа электроэнергии может не коснуться бизнеса
Крупный бизнес и промышленность могут избежать повышения тарифов на электроэнергию.
Обновлено в 02:13