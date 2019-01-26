Футбол
Президент Аргентины призвал продолжить поиски СалыМатч ТВ 01:21
Президент Аргентины Маурисио Макри поручил МИД страны проработать вопрос с властями Великобритании и Франции о продолжении поисков новичка «Кардифф Сити» — нападающего Эмилиано Салы. Как сообщает Clarin, к Макри лично обратилась семья футболиста.
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Футболисты призвали продолжить поиски аргентинского игрока Сала после крушения самолета
Интерфаксвчера в 04:32
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