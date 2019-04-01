Президент «Анжи» попросил Адиева продолжить работуРИА Новости вчера в 08:46

У меня так много трудностей, что, когда какую-то преодолеваешь, становится еще труднее. Не хочу говорить, это все пыль. Я не тренер дорог или министр путей. Мое сердце принадлежит футболу, я хочу этим заниматься. Я сегодня был не состоятелен как тренер, поэтому подам в отставку.

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