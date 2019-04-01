Футбол
Президент «Анжи» попросил Адиева продолжить работуРИА Новости вчера в 08:46
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
|54′
|54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
|54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
|67′
Магомед Сулейманов
|70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
|72′
|72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
|72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|72′
|87′
Камиль Закиров
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
50
Голубев
33
Перейра
47
Уткин
93
Сулейманов
2 ×
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
6
Маркелов
99
Закиров
5
Кулик
10
Кацаев
29
Ондуа
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
Президент махачкалинского футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев попросил главного тренера команды Магомеда Адиева, подавшего в отставку в воскресенье, продолжить работу в своей должности до конца сезона, заявил РИА Новости генеральный директор клуба из Дагестана Абсалутдин Агарагимов.
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У меня так много трудностей, что, когда какую-то преодолеваешь, становится еще труднее. Не хочу говорить, это все пыль. Я не тренер дорог или министр путей. Мое сердце принадлежит футболу, я хочу этим заниматься. Я сегодня был не состоятелен как тренер, поэтому подам в отставку.
— Магомед Адиев, российский футболистДагестанская правда 02:09
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Президент «Анжи»: «Адиев будет работать в клубе, пока ему не поступит предложение от «Ювентуса»
Sport24.ru31 марта в 17:38
Осман Кадиев: «Адиев будет тренировать „Анжи“ не только в этом сезоне, но и в следующем»
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