Футбол
Президент «Анжи» отреагировал на слова Адиева про отставкуRT на русском 31 марта в 15:25
Вандерсон Соуза
|18′
Сергей Петров
|30′
Виктор Классон
|39′
|42′
Антон Белов
Магомед Сулейманов
|54′
|54′
Роланд Гиголаев
Адлан Кацаев
|54′
Шахбан Гайдаров
Иван Маркелов
Иван Игнатьев
|67′
Магомед Сулейманов
|70′
Виктор Классон
Даниил Уткин
|72′
|72′
Андрес Понсе
Гамид Агаларов
Юрий Газинский
Артем Голубев
|72′
Сергей Петров
Дмитрий Стоцкий
|72′
|87′
Камиль Закиров
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
39
Сафонов
89
Стоцкий
4
Мартынович
5
Спаич
11
Скопинцев
50
Голубев
33
Перейра
47
Уткин
93
Сулейманов
2 ×
85
Игнатьев
7
Вандерсон
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
4
Белов
25
Эльмурзаев
6
Маркелов
99
Закиров
5
Кулик
10
Кацаев
29
Ондуа
14
Агаларов
Анжи
Расстановка 5‑4‑1
В матче 21-го тура РПЛ «Анжи» на выезде уступил «Краснодару» со счётом 5:0. Ранее сообщалось, что тренер «Анжи» Адиев принял решение подать в отставку.
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Осман Кадиев: «Адиев будет тренировать „Анжи“ не только в этом сезоне, но и в следующем»
Спорт-Экспрессвчера в 06:30
Президент «Анжи»: «Адиев будет работать в клубе, пока ему не поступит предложение от «Ювентуса»
Sport24.ru31 марта в 17:38
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