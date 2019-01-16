Президент «Анжи» опроверг информацию о просьбе Керимову помочь клубуSport24.ru 10:45

Президент «Анжи» Осман Кадиев опроверг новость о том, что махачкалинцы обратились к бизнесмену Каримову с просьбой помочь клуб. «Анжи» испытывает финансовые проблемы.

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.

Политика Политика Правительство Мэй пережило голосование по вотуму недоверия Как ранее писал РБК, вынесение вотума недоверия не означает, что Тереза Мэй обязательно потеряет пост главы правительства — она сможет предложить нижней палате новый состав кабинета министров во главе с собой.

Общество Общество YouTube запретил видео с опасными для жизни и здоровья акциями Администрация видеохостинга YouTube обновила правила пользования, запретив публиковать видео, на которых выполняются опасные для жизни и здоровья задания.

Музыка Музыка Назван главный кандидат на участие в «Евровидении-2019» от России Наиболее вероятным кандидатом в представители России на международном песенном смотре "Евровидение", который в этом году пройдет в Тель-Авиве, Израиль, назван 35-летний певец, актер и телеведущий Сергей Лазарев.

Авто Авто BMW назвала цены на обновленный седан седьмой серии Российское представительство BMW опубликовало цены на обновленную модель BMW седьмой серии.

Авто Авто Skoda анонсировала новый кроссовер Мировая премьера нового кроссовера Skoda состоится на автосалоне в Женеве, который пройдет в нынешнем году с 5 по 17 марта.

Происшествия Происшествия В Тбилиси три человека погибли при взрыве газа в жилом доме В результате взрыва в девятиэтажном жилом корпусе в Тбилиси погибли три человека, сообщил в среду вечером журналистам глава департамента патрульной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе.

Гаджеты Гаджеты Apple запускает чехлы Smart Battery для iPhone XR, XS и XS Max Apple представила чехлы Smart Battery для iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max.

Общество Общество Администрация японского отеля с роботами вернет на работу людей

Армия и оружие Армия и оружие В результате теракта в Манбидже погибли 27 человек

Происшествия Происшествия Самолет «Победы» задел крылом трап в аэропорту Калининграда Самолет авиакомпании "Победа", прибывший в среду в Калининград из Москвы, задел крылом трап при заруливании на стоянку.

Политика Политика США планируют начать выход из ДРСМД 2 февраля США начнут процесс выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 2 февраля.

Кино Кино Вышел первый тизер «Охотников за привидениями 3» Не прошло и суток после первого официального сообщения о будущей третьей части "Охотников за привидениями", как на YouTube уже появился и начал вовсю набирать просмотры первый тизер к новому фильму.

Общество Общество На реке в штате Мэн образовался ледяной диск диаметром более 90 метров В американском штате Мэн в США, на реке Пресумпсот образовался ледяной круг — он медленно вращается на поверхности воды.

Общество Общество Минтранс предложит выделить 5,2 млрд руб. на полеты на Дальний Восток Министерство транспорта России подготовило предложение о выделении дополнительных 5,2 млрд руб. субсидий на полеты на Дальний Восток и обратно.

Происшествия Происшествия Задержан гендиректор производителя водки «Пять озер» и «Хаски» Гендиректор четвертого по величине российского производителя водки "Алкогольная сибирская группа" (АСГ, водки "Пять озер", "Хаски") Игорь Савельев во вторник был задержан, сообщила в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источник на алкогольном рынке.

Происшествия Происшествия Конфликт ученицы и завуча школы в Тольятти попал на видео В одной из школ Тольятти произошел конфликт между ученицей 5-го класса и завучем учебного заведения.

Общество Общество Google переименовал детские сады Москвы в крематории Сервис Google Maps переименовал 16 детских садов Москвы в крематории.

Происшествия Происшествия На судне «Мурманского морского пароходства» умер капитан Не исключено, что именно климат послужил причиной трагедии, которая произошла с капитаном мурманского судна «Виктор Ткачев».

Гаджеты Гаджеты Samsung предлагает россиянам первый в стране trade-in часов Южнокорейская компания Samsung запустила в России первый trade-in часов.

Экономика Экономика Сбербанк вернул себе звание самой дорогой компании России Сбербанк обогнал по капитализации «Роснефть» по итогам торгов Московской биржи в среду, вновь став самой дорогой российской компанией, свидетельствуют данные торговой площадки.

Общество Общество В Нью-Йорке взорвали старый мост через Гудзон Власти города снесли восточную часть старого моста через реку Гудзон. Мост Таппан Зи построили еще в 1955 году прошлого века.

Общество Общество Губернатор Мурманской области предложила продавать на почте лекарства Губернатор Мурманской области Марина Ковтун подготовила обращение к главе Минздрава России Веронике Скворцовой и гендиректору "Почты России" Николаю Подгузову с просьбой организовать продажу лекарств в отделениях "Почты России", так как во многих населенных пунктах региона не хватает аптек.

Гаджеты Гаджеты Nike представила кроссовки с автоматической шнуровкой Американская компания Nike представила умные баскетбольные кроссовки с функцией автоматической шнуровки.

Культура Культура В Татарстане скончался известный певец Ильгам Шакиров В Татарстане после продолжительной болезни на 84-м году жизни скончался известный певец Ильгам Шакиров.

Происшествия Происшествия Путин поручил расселить пострадавший от взрыва дом в Магнитогорске

Космос Космос NASA опубликовало видео приближения «New Horizons» к Ultima Thule Из полученных от космического зонда «New Horizons» фотографий, работникам NASA удалось сложить анимационное видео его приближения к объекту Ultima Thule.

Общество Общество Российские водители смогут оформлять ДТП через мобильное приложение Отмечается, что, согласно проекту правительства, участники ДТП смогут отправить извещение об аварии страховщику для получения выплат по ОСАГО через приложение.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi разработала новый сканер отпечатков пальцев на смартфоне