Президент команды Осман Кадиев заявил в интервью изданию, что в клубе ведут переговоры с потенциальными спонсорами, а также рассчитывают на финансовую помощь от правительства Дагестана.

Футбол Футбол Марио Фернандес сыграет против «Ахмата» в защитном шлеме

Футбол Футбол Джикия, Игнатов и Мельгарехо вернулись в общую группу «Спартака» К общей группе «Спартака» присоеденились защитники Георгий Джикия, а также полузащитники Михаил Игнатов и Лоренсо Мельгарехо.

Футбол Футбол «Боруссия» официально объявила о выкупе Алькасера у «Барселоны» Дортмундская «Боруссия» выкупила у «Барселоны» права на нападающего Пако Алькасера, сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Футбол Футбол «Уфа» выиграла у «Оренбурга», одержав вторую победу в сезоне Во втором тайме у хозяев мяч престижа записал в свой актив Егора Карев. "Уфа" одержала вторую победу в текущем сезоне.

Футбол Футбол Форвард «Боки Хуниорс» спас выбежавшего на поле болельщика от охраны Нападающий аргентинского "Бока Хуниорс" Карлос Тевес спас болельщика от охраны, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол «Милан» может отказаться от выкупа Игуаина у «Ювентуса» Нападающий «Милана» Гонсало Игуаин летом может вернуться в «Ювентус», сообщает Corriere dello Sport.

Футбол Футбол Гвардиола подтвердил, что Менди выбыл до конца года Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подтвердил, что защитник Бенжамен Менди выбыл из строя на 10-12 недель.

Футбол Футбол Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины госпитализирован В Сараево госпитализирован главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки.

Футбол Футбол «Крылья Советов» могут расторгнуть контракт с Надсоном уже в декабре Мой контракт рассчитан до конца этого сезона. Хотя есть пункт, по которому клуб может со мной расстаться уже в декабре.

Футбол Футбол Клопп назвал главный недостаток Мане Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что значит для клуба продление контракта с сенегальским нападающим Садио Мане.

Футбол Футбол Семак: Двадцать игроков не могут устать одновременно Тренер отметил, что в команде двадцать футболистов, и устать одновременно они не могут.