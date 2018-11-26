Футбол
Президент «Анжи» Осман Кадиев прокомментировал информацию, что клубу отказано в тренировках на домашней арене в Каспийске.
Матч ТВ08:40
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Футбол
Дзагоев не поможет ЦСКА в матче с «Викторией»
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев не сыграет в матче Лиги чемпионов с чешской "Викторией", заявил главный тренер армейцев Виктор Ганчаренко.
Обновлено в 08:48
Футбол
Посещаемость домашних матчей «Зенита» увеличилась почти в три раза
Средняя посещаемость домашних матчей петербургского "Зенита" в сезоне-2017/18 по сравнению с предыдущим сезоном увеличилась на 174,1%, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола, представленном РПЛ в понедельник.
Обновлено в 06:14
Футбол
Доходы клубов РПЛ в 2017 году составили 56,8 млрд рублей
Доходы футбольных клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в 2017 году составили 56,8 миллиарда рублей, говорится в отчете по итогам комплексного исследования экономики российского футбола.
Обновлено в 08:25
Футбол
Гончаренко: игра футболиста ЦСКА Ахметова является открытием года
Обновлено в 08:51
Футбол
Испанская бригада обслужит матч «Локомотив» – «Галатасарай»
Назначены арбитры на матч "Локомотив" – "Галатасарай" в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт железнодорожников.
Обновлено в 08:47
Футбол
«Енисей»: «Готовимся провести матч с „Ахматом“ в манеже»
Пресс-служба "Енисея" подтвердила, что команда намерена провести домашний матч 16-го тура РПЛ против "Ахмата" в манеже "Футбол-Арена Енисей".
Обновлено в 06:49
Футбол
Дело Аленичева рассмотрит Мировой суд Красноярска
26 декабря Мировой суд Красноярска рассмотрит дело об отказе главного тренера ФК "Енисей" Дмитрия Аленичева пройти медицинское освидетельствования на состояние опьянения.
Обновлено в 06:18
Футбол
Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе
Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 07:47
Футбол
Мойес заявил, что Тони Крос мог перейти в «Манчестер Юнайтед»
Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Дэвид Мойес заявил, что полузащитник «Реала» Тони Крос был близок к переходу в стан «красных дьяволов» в сезоне-2013/14.
Обновлено в 08:42
Футбол
«Милан» ведёт переговоры по переходам трёх футболистов «Челси»
По информации источника, спортивный директор «Милана» Леонардо уже провёл предварительные переговоры с коллегой из «Челси» Мариной Грановской и обсудил с ней потенциальные переходы.
Обновлено в 05:26
Футбол
«Барселона» и «Реал» опередили клубы НБА по зарплатам игроков
Отмечается, что лидер «Уорриорз» Стефан Карри является самым высокооплачиваемым игроком в НБА с зарплатой 37 миллионов долларов.
Обновлено в 08:28
Футбол
Неймар может вернуться в «Барселону» в обмен на Дембеле
Руководство "Барселоны" рассматривает вариант с возвращением нападающего "ПСЖ" Неймара.
Обновлено в 05:00
Футбол
Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо»
Обновлено в 08:04
Футбол
«Палмейрас» выиграл чемпионат Бразилии под руководством Фелипе Сколари
Обновлено в 08:00
Футбол
А. Егоров: поддерживаем решение судей засчитать гол «Крыльев» «Спартаку»
Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров выразил уверенность, что бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым, которая обслуживала матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Крылья Советов» (3:1), приняла правильно решение, засчитав гол гостей.
Обновлено в 06:54