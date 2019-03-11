Политика
Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срокREGNUM 14:28
Напомним, Абдель Азиз Бутефлика правит Алжиром с 1999 года. Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
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Экономика
Пушков оценил заявление главы ФАС о двукратных переплатах за ЖКХ
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о двукратных переплатах за услуги ЖКХ.
Обновлено в 17:04
Происшествия
Подтвердилась версия о самоубийстве вокалиста The Prodigy
Британские следователи подтвердили, что причиной смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта стало самоубийство.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Обвинение запросило для Барсукова 24 с половиной года колонии
Обвинение запросило 24 года и шесть месяцев колонии для Владимира Барсукова, предполагаемого главу «тамбовской ОПГ» в рамках дела об организации преступной группы, сообщил ТАСС адвокат Константин Кузьминых.
Обновлено в 18:10
Политика
Парламент Венесуэлы ввел режим ЧП в республике
Оппозиционный парламент Венесуэлы объявил в стране чрезвычайное положение. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:12
Происшествия
Арестованного бойца Александра Емельяненко выпустили из-под стражи
Арестованный на десять суток по административному делу о неповиновении полицейскому российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко был освобождён из-под стражи в Минеральных Водах.
Обновлено в 16:09
Футбол
Зидан вернулся на пост главного тренера «Реала»
Обновлено в 13:53
Происшествия
Спецназ ФСБ пошел на штурм отдела МВД
Спецназ ФСБ штурмом взял отдел МВД по городу Новая Усмань в Воронежской области и задержал его начальника – подполковника Анатолия Уварова.
Обновлено в 16:56
Экономика
В «Лукойле» оценили влияние санкций на деятельность компании
Санкции влияют на на нефтяную компанию "Лукойл" негативно, но не являются непреодолимыми, считает глава компании Вагит Алекперов.
Обновлено в 18:12
Политика
Антонов заявил о мрачных последствиях выхода США из ДРСМД
Последствия выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут быть печальны как для отношений между Москвой и Вашингтоном, так и для всего мира в целом.
Обновлено в 18:23
Здоровье
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Кемеровская, Иркутская и Свердловская области возглавили список российских регионов с самой высокой смертностью от ВИЧ в прошлом году.
Обновлено в 10:29
Происшествия
СК попросил суд заочно арестовать экс-главу банка «Открытие»
Басманный суд Москвы получил от Следственного комитета (СК) ходатайство следственных органов о заочном аресте бывшего председателя правления банка «Открытие» Евгения Данкевича, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 03:17
Политика
Трамп попросил полмиллиарда долларов для борьбы с Россией
В общей сложности Госдепартаменту предполагается выделить 40 миллиардов долларов на усилия по ядерному разоружению Северной Кореи, конкуренцию с Россией и Китаем, помощь народу Венесуэлы и предотвращение эпидемий болезней на границах США.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе
В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено в 07:34
Общество
Aeromexico планирует продолжить использовать самолеты Boeing 737 MAX 8
"Aeromexico находится в постоянном контакте с производителем и воздушными властями, в связи с чем сообщает клиентам, что продолжает доверять в своей работе шести самолетам Boeing 737 MAX 8. Они находятся в прекрасных условиях и проходят все программы техобслуживания", - отмечается в коммюнике перевозчика.
Обновлено в 18:29
Политика
В США допустили дополнительные санкции против «Северного потока – 2»
Глава министерства энергетики Соединенных Штатов Рик Перри подтвердил 11 марта, что Вашингтон изучает возможность введения дополнительных санкций против проекта «Северный поток – 2».
Обновлено в 14:52
Происшествия
Мать оставленной в Москве девочки могут лишить родительских прав
Мать пятилетней девочки, оставленной в квартире в Москве, могут лишить родительских прав, сообщила уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В ТЦ «Москва» и на рынок «Садовод» пришли с обысками
Сотрудники полиции проводят обыски на оптовом рынке «Садовод» и в торговом центре «Москва» в столице.
Обновлено в 04:31
Космос
НАСА планирует высадить людей на Луну к 2028 году
Обновлено в 14:23
Происшествия
Во Владивостоке перевернулся ЗРПК «Панцирь-С»
"Вести-Приморье" отмечают, что системы "Панцирь-С" стоят на вооружении 1533-го зенитного ракетного полка, который дислоцируется в районе Шаморовской трассы во Владивостоке.
Обновлено в 04:57
Политика
Помпео раскритиковал «Роснефть» за закупку нефти Венесуэлы
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что компания «Роснефть», пренебрегая американскими санкциями, покупает нефть у госкомпании Венесуэлы, помогая, таким образом, режиму действующего президента республики Николаса Мадуро.
Обновлено в 17:58
Футбол
«Краснодар» сыграл вничью с «Оренбургом» в чемпионате России
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Певица Юлия Началова попала в реанимацию одной из столичных больниц.
Обновлено в 02:39
Экономика
На модернизацию ЖКХ из сахалинского бюджета выделят 21 млрд рублей
Общий объем запланированных на нынешний год мероприятий потребует из областного бюджета более 21,2 млрд рублей.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
Василий Лановой экстренно госпитализирован
Сам актер сообщил, что проходит плановое медицинское обследование. Лановой опроверг информацию о том, что он экстренно госпитализирован.
Обновлено в 11:06
Политика
Латвия построила забор на границе с Россией
Латвия построила 93-километровый забор на границе с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал расставание Собчак и Виторгана
На своей странице в соцсети Instagram певец разместил скриншот с новостного портала, и написал стих, в котором заявил, что жизнь Собчак похожа на реалити-шоу «Дом-2».
Обновлено в 18:31
Происшествия
Опубликованы новые видео пыток в ярославской колонии
Обновлено в 04:35
Политика
Крымские музеи попросили суд Амстердама вернуть скифское золото
В январе 2017 года крымские музеи подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине.
Обновлено в 08:36