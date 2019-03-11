Политика
Президент Алжира отказался от планов баллотироваться на пятый срокREGNUM вчера в 14:28
Напомним, Абдель Азиз Бутефлика правит Алжиром с 1999 года. Несколько недель назад в стране начались масштабные акции протеста после того, как находящийся в швейцарской больнице 82-летний президент заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пятый срок.
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Политика
В Сети появилось фото спешно покидающего митинг в Житомире Порошенко
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Макгрегор арестован в Майами-Бич
Ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор задержан полицией в Майами-Бич, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям
Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Общество
Минтруд назвал сферы с переизбытком высококвалифицированных работников
В Министерстве труда и социальной защиты России рассказали RT, в каких сферах количество специалистов с высшим образованием значительно превышает число подходящих вакансий.
Обновлено в 00:30
Политика
В Венесуэле задержаны подозреваемые в атаке на энергосистему страны
В Венесуэле задержали двух человек по подозрению в попытке саботажа на объектах энергосистемы страны.
Обновлено в 00:50
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа
Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Происшествия
Сингапур прекратил использование Boeing 737 MAX
Управление гражданской авиации Сингапура (CAAS) временно прекратило использование Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии.
Обновлено в 00:15
Общество
Дагестан вошел в тройку регионов России с самой низкой смертностью
По данным Росстата, средний показатель смертности по стране за 2018 год составил 12,4 человека на тысячу населения.
Обновлено в 01:20
Общество
Женщина очнулась после инсульта и начала говорить с русским акцентом
Жительница английского города Ливерпуль начала говорить по-английски с русским акцентом после инсульта.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса
Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия
Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»
Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой находился фигурант громкого расследования, продолжавшегося около двух лет.
Обновлено вчера в 16:11
Происшествия
Обвинение просит для Барсукова 24,5 года колонии
В совокупности, с учётом ранее назначенных авторитетному бизнесмену наказаний, в рамках дела о создании преступного сообщества сторона обвинения просила суд приговорить его к 24 годам и шести месяцам колонии.
Обновлено вчера в 16:04
Спорт
Россиянин Киливнюк завоевал серебро Универсиады в масс-старте
Обновлено в 01:48
Общество
В России по итогам 2018 года снизилась заболеваемость туберкулезом
В России снизилась заболеваемость туберкулезом – по предварительным итогам 2018 года количество больных, зарегистрированных впервые с туберкулезом, составило 65 тысяч человек, в 2017 году их было более 70 тысяч, сообщается на сайте ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава России.
Обновлено в 01:32
Политика
В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Посол России в США назвал условие применения Москвой ядерного оружия
Не существует никакой концепции нанесения ядерного удара первыми.
Обновлено вчера в 19:14
Общество
Названы регионы России с самой высокой смертностью от ВИЧ
Коэффициент смертности ВИЧ-положительных в Кемеровской области составил 65,1 случая на 100 тысяч жителей региона, в Иркутской области — 42,4 случая на 100 тысяч жителей (каждый третий или четвертый человек на сотню умерших), а в Свердловской области — 38,1 случая на 100 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» сел в Баку из-за информации о бомбе
В Баку экстренно сел самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за информации о бомбе, сообщили РИА Новости в пресс-службе международного аэропорта Гейдар Алиев.
Обновлено вчера в 07:54
Политика
Большинство россиян и украинцев хорошо относятся друг к другу
О своем негативном отношении друг к другу заявили, по данным опросов, 13% россиян и 14% украинцев.
Обновлено вчера в 22:30
Энергетика
Нефть Brent подорожала до $66,7 за баррель
Майские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве подорожали на $0,12 (0,18%) - до $66,70 за баррель.
Обновлено в 01:26
Общество
Опубликован рейтинг стран с самым чистым воздухом
Эксперты составили рейтинг стран с самым чистым воздухом. Верхнюю строчку в списке заняла Исландия. Об этом сообщил портал Air Visual.
Обновлено в 01:05
Армия и оружие
В Швеции назвали Россию «проигравшей сверхдержавой»
Эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен заявил, что Россия неспособна "идти в ногу с развитием военных технологий Запада".
Обновлено вчера в 23:58
Политика
Мэй согласовала с Еврокомиссией поправки к соглашению по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали поправки к соглашению по выходу страны из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Названа причина смерти вокалиста The Prodigy
Обновлено в 02:05
Спорт
Евгения Медведева отписалась от Елизаветы Туктамышевой в Instagram
Серебряный призер Олимпиады в Корее Евгения Медведева отписалась от странички своей подруги Елизаветы Туктамышевой в социальной сети Instagram.
Обновлено в 02:06
Политика
Расширение на восток не спасет НАТО от развала
20 лет назад произошло первое расширение НАТО на Восток – три бывших союзника СССР стали частью атлантического альянса.
Обновлено вчера в 13:25
Происшествия
Кузнецова рассказала о брошенной в московской квартире девочке
Состояние девочки,которую нашли в захламленной квартире в Москве, оценивается как средне-тяжелое, она не истощена, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено вчера в 09:25
Общество
В Роскачестве дали рекомендации по выбору продуктов к Великому посту
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Стоимость строительства трассы Джубга – Сочи снизили до 1 трлн рублей
Обновлено вчера в 02:52