Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. Хаджимба голосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава.

Президент Абхазии проголосовал на выборах в Сухуме

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