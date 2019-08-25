Политика
Президент Абхазии проголосовал на выборах в СухумеРИА Новости 02:28
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. Хаджимба голосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:51, Ашберн
Политика
Президент Грузии назвала выборы в Абхазии фиктивными
Проходящие 25 августа в Абхазии выборы президента являются фиктивным процессом.
Обновлено в 11:52
Происшествия
В Чечне закидали камнями следовавший в Петербург поезд
Обновлено в 15:23
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Культура
Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию
Обновлено в 04:50
Футбол
«Судите сами». «Рубин» показал видео спорного гола «Ростова»
«Рубин» опубликовал видео спорного эпизода в матче 7-го тура РПЛ с «Ростовом».
Обновлено в 17:37
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Здоровье
Названы 7 наиболее странных человеческих зависимостей
Некоторые выпивают в день до 10 литров воды, что может привести к вымыванию соли из организма, стать причиной раздражительности и болей в горле.
Обновлено в 18:00
Армия и оружие
Запредельный пилотаж Су-57 показали на видео
В Сети появилось видео тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа
Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников Росгвардии
В Госдуму внесли законопроект об идентификации сотрудников правоохранительных органов, работающих в общественных местах.
Обновлено вчера в 12:32
Происшествия
Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского
Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.
Обновлено в 10:00
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Хоккей
«Трактор» победил «Металлург» и выиграл мемориал Ромазана
Хоккеисты «Трактора» стали победителями предсезонного турнира — мемориала Ивана Ромазана, обыграв в заключительном матче «Металлург».
Обновлено в 10:24
Происшествия
Названа причина обрушения моста в Харькове
Как сообщалось ранее, обрушилась одна сторона моста от рынка «Лоск» в сторону поселка Песочин. В происшествии никто не пострадал.
Обновлено в 09:42
Наука
Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей
Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.
Обновлено вчера в 05:31
Армия и оружие
Создан сценарий войны между РФ и США в Черном море
Война между Россией и США может возникнуть из-за случайного подрыва и последующего затопления американского корабля на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой войны, считает профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдштейн.
Обновлено в 10:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе
После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено 21 августа в 17:40
Политика
Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
Обновлено в 14:58
Культура
Главная новая музыка
Обновлено в 17:04
Наука
Высокоточный «клеточный термометр» измеряет температуру живых клеток
Внутриклеточная температура является ключевым параметром для живой клетки, поскольку обусловливает скорость протекания биохимических реакций.
Обновлено в 05:40
Единоборства
Российский боец ММА Харитонов нокаутировал американца Митриона
Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона в рамках турнира Bellator 225 в США.
Обновлено в 01:09
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на понедельник
Стыковка космического корабля "Союз" с роботом "Федором" на борту с Международной космической станцией перенесена на понедельник.
Обновлено вчера в 03:30
Армия и оружие
Украинский военный командир погиб на Донбассе
Обновлено в 18:00
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Культура
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис
Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис года по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 07:42
Политика
Великобритания продолжит развитие отношений с Индией после Brexit
"Лидеры договорились и далее укреплять двустороннее партнерство после Brexit, в том числе путем более тесного сотрудничества для преодоления торговых барьеров и развития экономических связей", — отметили в заявлении.
Обновлено в 15:46
Космос
Илон Маск нашел новый способ сделать Марс пригодным для жизни
Обновлено в 16:25