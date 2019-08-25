Политика

Президент Абхазии проголосовал на выборах в СухумеРИА Новости 02:28

Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба проголосовал на выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости. Хаджимба голосовал на участке №2 в школе №14 на улице Акиртава.
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Хаджимба проголосовал на выборах президента Абхазии

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