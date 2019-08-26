Политика

Действующий президент стал лидером на выборах главы АбхазииРоссийская газета 20:12

Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба стал лидером на президентских выборах. Об этом сообщили и в штабе его оппонента председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии. По предварительной информации, абхазский лидер набирает 26,58 процента голосов избирателей.
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Рауль Хаджимба
Политик
Абхазский государственный и политический деятель, действующий Президент Республики Абхазия с 25 сентября 2014 года. С 2003 по 2004 год - премьер-министр Абхазии; с 2005 по 2009 годы - Вице-президент Абхазии.
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