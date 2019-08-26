Политика
Действующий президент стал лидером на выборах главы АбхазииРоссийская газета 20:12
Действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба стал лидером на президентских выборах. Об этом сообщили и в штабе его оппонента председателя оппозиционной партии "Амцахара" Алхаса Квицинии. По предварительной информации, абхазский лидер набирает 26,58 процента голосов избирателей.
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Политика
Меркель объявила о встрече «нормандской четверки»
Канцлер Германии Ангела Меркель планирует провести встречу «нормандской четверки».
Обновлено в 20:53
Футбол
Фати — о дебюте за «Барселону»: «Оставался на газоне, потому что не мог поверить в это»
Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прокомментировал дебют за основной состав клуба.
Обновлено в 22:50
Авто
Китайский автопроизводитель запустил продажи дешевого аналога Camry
Продажи бизнес-седана Trumpchi GA6 объявил бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor.
Обновлено в 22:37
Политика
Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России
Обновлено в 16:56
Кино
Вышел тизер полнометражного фильма-продолжения сериала «Во все тяжкие»
На официальном YouTube-канале Netflix вышел первый тизер полнометражного фильма, снятого на основе культового сериала «Во все тяжкие» — картина расскажет о том, что случилась с Джесси Пинкманом после финала шоу.
Обновлено в 08:11
Политика
Норвегия намерена провести проверку российского Севморпути
Норвегия проведет проверку Северного морского пути на соответствие экологическим стандартам, заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксон в беседе с газетой "Известия".
Обновлено в 20:29
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В Киеве из гранатомета обстреляли здание крупной строительной компании
Отмечается, что выстрел был произведен по зданию компании "Мостобуд", а снаряд, предположительно, попал в фасад на четвертом этаже.
Обновлено в 22:52
Футбол
Голы Ломовицкого и Луценко помогли «Арсеналу» победить «Оренбург»
Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:1. На 23-й минуте «Арсенал» вышел вперед благодаря голу полузащитника Александра Ломовицкого.
Обновлено в 16:59
Политика
СМИ узнали о желании Трампа бороться с ураганами ядерными бомбами
Президент США Дональд Трамп несколько раз обсуждал с представителями национальной безопасности возможность использования ядерного оружия для борьбы с ураганами.
Обновлено в 22:23
Происшествия
В массовом ДТП в Екатеринбурге пострадали 5 человек – 2 в реанимации
В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия с участием трёх машин пострадали пять человек, в том числе один ребёнок.
Обновлено в 23:07
Космос
Стыковку «Союза» с МКС перенесли на резервную дату
Повторная стыковка космического корабля «Союз МС-14», на борту которого находится робот Федор, с Международной космической станцией (МКС) будет проведена в ночь на понедельник, 26 августа.
Обновлено вчера в 03:14
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию
Дмитрий Дибров потерял чемодан жены.
Обновлено в 10:00
Экономика
Отделения «Почты России» могут стать алкомаркетами и аптеками
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 миллиардов рублей для преобразования своих отделений в подобие алкогольных магазинов, аптек, МФЦ, образовательных и медучреждений, пишет газета "Известия".
Обновлено в 22:01
Финансы
Токийская биржа открылась сильным падением
Новый виток торговой войны между США и Китаем сказался на торгах в Токио.
Обновлено в 21:42
Экономика
Кадровые перестановки в руководстве Якутска
В понедельник, 26 августа, глава Якутска Сардана Авксентьева сделала кадровые перестановки в руководстве города в режиме горизонтальной ротации кадров.
Обновлено в 19:32
Общество
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Футбол
Гол Бекао принес «Удинезе» победу над «Миланом»
Обновлено в 14:02
Политика
ВАК вызывают на защиту в Верховном суде
Заявители утверждают, что переназначение 17 членов ВАК, включая председателя Владимира Филиппова, нарушает закон, допускающий не более двух сроков в составе комиссии.
Обновлено в 18:32
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Политика
Украина впервые испытала ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
Проект "Циклон-4" начался еще полтора десятка лет назад. Украина работает над ним совместно с Бразилией.
Обновлено в 05:30
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принц Уильям сопроводили королеву в церковь
В воскресенье, 25 августа 2019 года, принц Уильям, Кейт Миддлтон и королева Елизавета II вместе поехали в церковь Крати Кирк.
Обновлено в 12:01
Общество
Площадь лесных пожаров в Сибири вновь увеличилась
Отмечается, что если 24 августа было зафиксировано 122 лесных пожара общей площадью 42,4 тысячи гектаров, то 25 августа количество пожаров сократилось до 109, но они охватили площадь в 50,12 га.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
В Донбассе застрелился родственник высокопоставленного командира ВСУ
Родственник одного из военачальников украинской "операции Объединенных сил", военнослужащий 35-й бригады морской пехоты ВСУ во время несения боевого дежурства под Волновахой покончил жизнь самоубийством.
Обновлено в 15:08
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Футбол
«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»
«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55