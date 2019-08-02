Футбол

Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиковЕвро-футбол.ру 06:44

"Сан-Паулу" провел презентацию новичка команды Дани Алвеса. На домашнем стадионе клуба во время представления 36-летнего бразильца присутствовало около 45 тысяч болельщиков.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Добро пожаловать на родину – 36-летний Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

ODDS.ru06:37

«Сан-Паулу» представил Дани Алвеса в присутствии 45 тыс. зрителей

Чемпионат06:00

Более 40 тысяч болельщиков посетили презентацию Алвеса в «Сан-Паулу»

Sportbox.RU01:53

Дани Алвес хочет сыграть на чемпионате мира-2022

Спорт-Экспресс02:56

Более 40 тысяч болельщиков посетили презентацию Алвеса в «Сан-Паулу»

Матч ТВ01:53

40 тысяч на презентации Алвеса в «Сан-Паулу»: Дани поцеловал эмблему и принял 10-й номер от Кака

Sports.ru05:55

Дани Алвес стал игроком «Сан-Паулу»

Все про Спорт рувчера в 18:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 07:22, Вашингтон
Политика

В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с Зеленским

Телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским состоялся по инициативе Киева, сообщается 7 августа на сайте Кремля.
Обновлено в 06:34
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника «Охотник»

Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео первого полета тяжелого ударного беспилотника "Охотник" разработки КБ Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию).
Обновлено в 06:36
Происшествия

British Airways отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

Обновлено в 05:48
Происшествия

Подозреваемый в причастности к убийству Круга признался в преступлении

Обновлено в 06:52
Политика

Кадыров отказался винить чеченцев в нападении на Дагестан

Обновлено в 06:38
Культура

Валентина Гафта госпитализировали с инсультом

Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 03:07
Происшествия

В петербургском «Пулково» задержали эксгибициониста

В аэропорту «Пулково» за совершение развратных действий задержали пассажира рейса Симферополь — Петербург.
Обновлено в 06:45
Общество

Четверть детей в России живут за чертой бедности

Самый высокий процент бедности среди детей зафиксирован в многодетных семьях - 52,2%. "Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты", - пояснила изданию директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.
Обновлено в 04:54
Кино

Квентин Тарантино рассказал, каким будет его последний фильм

Режиссер Квентин Тарантино на пресс-конференции в Москве рассказал, каким хочет снять свой последний фильм.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Автобус въехал в остановку в Долгопрудном, есть жертвы

Обновлено в 05:06
Происшествия

Легкомоторный самолет рухнул в Италии, погибли двое

Неделю назад легкомоторный самолет рухнул на автостраду А-26 возле итальянского города Алессандрия.
Обновлено в 03:14
Гаджеты

Samsung Galaxy S10 подешевел до 45 тысяч рублей

Стоимость S10 на старте продаж оценивалась в 69 тысяч рублей.
Обновлено в 03:08
Политика

Петр Порошенко вернулся на Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко вернулся в страну из Дубая.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

ФСИН направила комиссию в «Кресты» после сообщений о пытках

Обновлено в 06:05
Общество

К 1 сентября в Подмосковье сдадут девять новых школ

Власти Подмосковья к 1 сентября планируют сдать девять новых полноформатных школ.
Обновлено в 06:52
Политика

Совет Думы 19 августа может обсудить вмешательство в российские выборы

Совет Думы, где может решиться вопрос о создании рабочей группы по изучению фактов вмешательства из-за рубежа в российские выборы, может состояться 19 августа.
Обновлено в 05:24
Общество

Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер

В Италии на 62-м году жизни скончалась предприниматель Алла Вербер.
Обновлено вчера в 11:35
Происшествия

В Кабуле два человека погибли в результате взрыва

По меньшей мере два человека погибли и семь получили ранения в результате взрыва в столице Афганистана, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные МВД страны.
Обновлено вчера в 08:31
Общество

Росстат назвал основные причины незанятости граждан

Более 6% рабочих мест оставлены после истечения срочного договора или договора гражданско-правового характера, еще 0,3% не работали из-за увольнения из Вооружённых сил, а 26,8% безработных указали иные причины.
Обновлено в 02:05
Политика

ЦИК отказала Гудкову в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено в 07:02
Политика

В Токио не приняли протест России по вопросу южных Курил

В Токио назвали неприемлемым протест российской стороны по вопросу южных Курил.
Обновлено в 02:36
Политика

Немецкий детектив может передать России материалы о крушении МН17

Частный детектив из Германии Йозеф Реш может предложить России, Малайзии и другим странам свою информацию о причинах крушения малайзийского «Боинга» на Украине в 2014 году.
Обновлено в 03:13
Общество

Фестиваль Meat&Beat пройдет в Парке Горького в выходные

Обновлено в 05:38
Армия и оружие

Зеленский проводит совещание с силовиками из-за ситуации в Донбассе

Обновлено в 02:52
Политика

Лондон не смог доказать причастность Путина к отравлению Скрипалей

Британская полиция не имеет доказательств, согласно которым можно было бы предъявить обвинения президенту России Владимиру Путину за инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 06:12
Общество

Жители России перечислили основные семейные нужды

Жители России перечислили основные семейные нужды, чтобы жить нормально.
Обновлено в 04:32
Политика

На Украине потребовали смены мирового порядка

Глобальному сообществу необходимо построить новый миропорядок, чтобы выйти из кризиса, заявил заместитель министра по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

«Ноттингем Форест» приобрел у «Арсенала» Дженкинсона

Английский футбольный клуб "Ноттингем Форест" на своем сайте объявил о трансфере защитника Карла Дженкинсона из лондонского "Арсенала".
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Пентагон заявил о возрождении ИГ в Ираке и Сирии

Запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство» (ИГ) начала укреплять подпольную сеть в Сирии и Ираке, говорится в докладе (.pdf) генерального инспектора Пентагона Гленна Файна по итогам операции «Непоколебимая решимость» за последний квартал.
Обновлено вчера в 21:59
Общество

Названы самые популярные профессии у подростков в Москве

Официант, делопроизводитель, курьер и промоутер стали самыми распространенными профессиями среди подростков в возрасте 14-17 лет в летний период, сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты Москвы.
Обновлено в 06:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Даниэл Алвес
Бразильский футболист
Бразильский футболист, защитник сборной Бразилии. Считается одним из лучших крайних защитников мира. Самый титулованный футболист в истории. Воспитанник бразильского клуба «Баия», за который дебютировал в 2001 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное