"Сан-Паулу" провел презентацию новичка команды Дани Алвеса. На домашнем стадионе клуба во время представления 36-летнего бразильца присутствовало около 45 тысяч болельщиков.

Презентацию Алвеса в «Сан-Паулу» посетили 45 тысяч болельщиков

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