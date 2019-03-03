Гаджеты
Xiaomi представила 48-мегапиксельный Redmi Note 7 для РоссииLife.ru вчера в 13:56
Компания Xiaomi представила в России бюджетный смартфон Redmi Note 7. Это первое устройство бренда Redmi, развитие которого теперь происходит отдельно от торговой марки Xiaomi. Об этом сообщила пресс-служба Xiaomi в РФ.
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Xiaomi привезла в Россию 48-мегапиксельный Redmi Note 7 за 13990 рублей
Российская газетавчера в 14:09
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
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