Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июняМатч ТВ вчера в 06:06
Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу». Йович впервые выйдет на поле в футболке мадридского клуба, после чего даст пресс-конференцию. Йович перешел в «Реал» в июне 2018 года из «Айнтрахта».
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Презентация Азара в «Реале» планируется помпезнее, чем у Роналду 10 лет назад
Евро-футбол.рувчера в 12:28
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