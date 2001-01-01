Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июняМатч ТВ 06:06

Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу». Йович впервые выйдет на поле в футболке мадридского клуба, после чего даст пресс-конференцию. Йович перешел в «Реал» в июне 2018 года из «Айнтрахта».

Общество Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.

Общество ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.

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Политика Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».

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