Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июняМатч ТВ 06:06
Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу». Йович впервые выйдет на поле в футболке мадридского клуба, после чего даст пресс-конференцию. Йович перешел в «Реал» в июне 2018 года из «Айнтрахта».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 09:29, Ашберн
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Навальный на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости указывает, что в собственности у Медоева находится квартира площадью 200 кв. м в жилом комплексе "Итальянский Квартал" в Москве оценочной стоимостью 200 млн руб. Еще две квартиры на улице Казакова (дом 17/1 стр. 1) по 100 кв. м. за 30 млн руб. каждая.
Обновлено в 09:18
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Матвиенко прокомментировала дело журналиста Голунова
Обновлено в 08:35
Политика
Зеленский попросил Раду уволить генпрокурора
Президент Украины Владимир Зеленский подписал и внес в Верховную Раду представление на увольнение Юрия Луценко с должности генерального прокурора.
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский отменил несколько указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего лидера страны Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия Андрея Василенко и Михаила Исакова, сообщается на официальном сайте президента.
Обновлено в 07:37
Происшествия
В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора
В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Боярская наслаждается летними прогулками с 6-месячным сыном
Доверить заботам супруга Боярская может и грудного сына. Однако пока предпочитает больше времени проводить с малышом.
Обновлено в 04:40
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Бывший главком ВДВ рассказал о подготовке броска на Приштину
Бывший командующий Воздушно-десантных войск России Георгий Шпак заявил, что операция по захвату аэродрома в косовской Приштине в 1999 году готовилась тщательно и не предполагала плана Б. Об этом генерал рассказал в интервью каналу RT.
Обновлено в 07:37
Происшествия
Полковнику Захарченко дали 13 лет
Как передает ТАСС, полицейского приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 170 млн рублей.
Обновлено вчера в 10:10
Авто
Audi отзывает новые электрокары e-tron в США
Американский офис концерна Audi объявил об отзыве 1 тыс. 644 электрических кроссоверов e-tron.
Обновлено в 01:47
Происшествия
МВД опубликует итоги экспертизы образцов ДНК по делу Голунова
Полиция Москвы опубликует итоги экспертизы образцов ДНК, которые нашли на изъятых у журналиста Ивана Голунова пакетах с наркотиками, сразу после получения результатов во вторник, 11 июня.
Обновлено вчера в 15:55
Гаджеты
Представлен 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 3950X
Компания AMD в лице генерального директора Лизы Су представила первый в мире 16-ядерный игровой процессор Ryzen 9 3950X, который появится в продаже в сентябре по цене в 750 долларов.
Обновлено вчера в 21:06
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Космос
«Хаббл» сфотографировал спиральную галактику с перемычкой NGC 7773
NGC 7773 – прекрасный пример спиральной галактики с перемычкой («баром») из ярких звезд.
Обновлено вчера в 04:26
Общество
Group-IB подтвердила накрутку голосов в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 08:47
Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с Чечней
Обновлено в 09:16
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
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Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Гаджеты
Samsung выпустила защищённый смартфон Xcover 4s
Обновлено вчера в 14:41
Шоу-бизнес
Молодая супруга Андрея Урганта ждет ребенка
Молодая жена Андрея Урганта ожидает рождения ребёнка.
Обновлено в 07:16
Экономика
Суд обязал Baring Vostok к продаже 9,99% акций банка «Восточный»
17 мая суд обязал принадлежащую фонду Baring Vostok компанию Evison Holdings исполнить колл-опцион и продать 9,99% акций «Восточного» компании «Финвижн холдингс», которой принадлежат 32% акций банка.
Обновлено в 06:44
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Общество
В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово
Учителю екатеринбургского лицея объявили выговор за то, что она заставила первоклассников писать на доске грубое слово.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Экономика
ЦБ подвел итоги Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности
Около 220 тыс. раз россияне попытались сдать онлайн-зачет по финансовой грамотности, который Банк России проводил с 15 мая по 7 июня.
Обновлено в 08:20