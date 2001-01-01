Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июняМатч ТВ 06:06
Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу». Йович впервые выйдет на поле в футболке мадридского клуба, после чего даст пресс-конференцию. Йович перешел в «Реал» в июне 2018 года из «Айнтрахта».
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