Футбол

Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июняМатч ТВ 06:06

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Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу». Йович впервые выйдет на поле в футболке мадридского клуба, после чего даст пресс-конференцию. Йович перешел в «Реал» в июне 2018 года из «Айнтрахта».
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Евро-футбол.ру12:28

Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня

Матч ТВ06:06

Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня

Спорт-Экспресс06:08

Стала известна дата презентации Йовича в качестве игрока «Реала»

Чемпионат06:32

Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июня

Sportbox.RU06:06
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