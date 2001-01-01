Футбол
Презентация Йовича в «Реале» состоится 12 июняМатч ТВ 06:06
Презентация нападающего Луки Йовича в «Реале» состоится 12 июня на «Сантьяго Бернабеу». Йович впервые выйдет на поле в футболке мадридского клуба, после чего даст пресс-конференцию. Йович перешел в «Реал» в июне 2018 года из «Айнтрахта».
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 07:52, Ашберн
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
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Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы своего предшественника Петра Порошенко о назначении членами Высшего совета правосудия (ВСП) Андрея Василенко и Михаила Исакова.
Обновлено в 06:05
Кино
«С любовью, Антоша»: Появился трейлер фильма про Антона Ельчина
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Происшествия
Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве
Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
Обновлено в 04:39
Интернет
«Яндекс» тестирует приложение с дополненной реальностью
Приложение позволяет смотреть и снимать видео, автоматически распознавая предметы одежды на людях в кадре, обсуждать отдельные элементы стиля с другими пользователями, а также примерять виртуальные аксессуары и маски.
Обновлено в 07:41
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Баскетбол
Баскетболистов «Химок» обокрали во время матча с ЦСКА
Игроков баскетбольного клуба "Химки" обокрали во время третьего матча финальной серии баскетбольной Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Обновлено вчера в 15:46
Культура
Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной
Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Представлены видеокарты AMD Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700
Компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5700 XT и Radeon RX 5700, которые появятся в продаже 7 июля по цене 450 и 380 долларов.
Обновлено вчера в 20:55
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
Два человека погибли, судьба еще одного остается неизвестной после взрыва на танкере в порту Махачкалы.
Обновлено в 01:45
Космос
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию
В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
Обновлено в 04:21
Политика
Более четверти россиян поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России
27% респондентов поддерживают присоединение ДНР и ЛНР к России.
Обновлено в 07:17
Политика
Кремль отрицает установку закрыть дело Голунова до прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что установки на закрытие дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова до проведения прямой линии с Владимиром Путиным 20 июня «нет и быть не может».
Обновлено в 05:56
Экономика
Безработица в Великобритании осталась на уровне 3,8%
Уровень безработицы в Великобритании в феврале-апреле сохранился на уровне января-марта в 3,8%, свидетельствуют данные национального статистического управления (ONS).
Обновлено в 06:01
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Происшествия
В Брянске задержан рейс в Сочи самолетом Sukhoi Superjet 100
Вылет самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» из Брянска в Сочи в расписании значится на 10:45, однако вылет пришлось отложить.
Обновлено в 07:42
Общество
Гидрометцентр предупредил о скором похолодании в Москве
Жителей столицы в четверг, 13 июня, ожидает похолодание до плюс 21–23 градусов.
Обновлено в 00:31
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Спорт
Сноубордистка Заварзина высказалась о недопуске Уайлда к соревнованиям
Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года российская сноубордистка Алёна Заварзина прокомментировала ситуацию вокруг её супруга Вика Уайлда, не допущенного до соревнований Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА).
Обновлено в 03:13
Шоу-бизнес
Ургант открестился от ребенка возлюбленной
62-летний артист Андрей Ургант прокомментировал информацию о беременности 32-летней Елены Романовой, на которой был женат.
Обновлено в 05:12
Происшествия
ФСИН проверяет «Бутырку»
Правозащитник подчеркнул, что СИЗО не переполнен и заключенных вполне можно было распределить по камерам в соответствии с теми преступлениями, в которых их обвиняют.
Обновлено в 05:37
Культура
Самая дорогая картина в мире нашлась на яхте саудовского принца
Покупателем картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира", проданной на аукционе Christie's в Нью-Йорке стал саудовский принц Бадер бин Абдулла бин Мохаммед бин Фархан Аль Сауд – друг наследного принца Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»
Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Автоспорт
Браун: Никакой предвзятости у стюардов нет
Хочу решительно заявить – никакой предвзятости у стюардов нет.
Обновлено в 07:07
Политика
Лукашенко поручил новому главе МВД «встряхнуть» милицию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил новому министру внутренних дел Юрию Караеву "встряхнуть" милицию в плане дисциплины сотрудников и уважать обычных людей, сообщило агентство Sputnik Белоруссия со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Экс-глава СК Волгограда задержан по делу о покушении на губернатора
Обновлено вчера в 13:48
Общество
Количество кошек и собак в квартире могут ограничить
Обновлено 09 июня в 17:00
Общество
В МВД рассказали россиянам о правилах отдыха голышом
В МВД сообщили, что полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит отдельно от мест массового пребывания людей.
Обновлено в 07:45