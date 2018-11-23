Происшествия

Преступники похитили Ан-2 с аэродрома на Украине
РЕН ТВ
09:01

Как сообщает РИА "Новости", добычей преступников стал классический советский биплан Ан-2. Кроме того, они прихватили с собой шесть комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель. Все детали хранились на территории бывшего аэродрома, расположенного в селе Божковское.
РЕН ТВ09:01

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С украинского аэродрома украли самолет

Lenta.ru10:22

Преступники похитили Ан-2 с аэродрома на Украине

РЕН ТВ09:01

GTA по-украински. Под Полтавой угнали самолёт

Life.ru07:26

Уникальная ситуация: эксперт рассказал о судьбе украденного на Украине самолета Ан-2

ФАН06:44

На Украине с аэродрома под Полтавой украли самолет

REGNUM04:42

СМИ: На Украине неизвестные украли самолёт

RT на русском04:18

На Украине с территории бывшего аэродрома украли самолет

РИА Новости04:11
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Происшествия

Склад загорелся на северо-западе Москвы

Обновлено в 10:34
Происшествия

Суд вынес приговор готовившим теракты на Кубке конфедераций

Московский окружной военный суд вынес приговор по делу о подготовке терактов в Москве во время Кубка конфедераций по футболу, который проходил в 2017 году, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Экс-главу ЦСКА Михаила Барышева обвинили во взятках и хищениях

Следствие обвиняет бывшего начальника управления Минобороны по работе с личным составом, экс-главу ЦСКА Михаила Барышева в получении трех взяток на сумму 25 миллионов рублей и мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала Московского гарнизонного военного суда.
Обновлено в 10:33
Происшествия

Рэпер Хаски возместит ущерб за порчу машины в Краснодаре

Обновлено в 09:33
Происшествия

Дело об убийстве в Турции российского посла Карлова передано в суд

Турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает в пятницу агентство "Анадолу".
Обновлено в 10:30
Происшествия

Атаковавшие китайское консульство в Пакистане террористы уничтожены

Силы пакистанского спецназа и полиции ликвидировали трех террористов, совершивших в пятницу, 23 ноября, нападение на генеральное консульство Китая в пакинстанском городе Карачи.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Lexus протаранил бронетранспортер и сгорел под Иркутском

В Иркутской области водитель Lexus GS300 прорвал армейское оцепление и врезался в БТР на скорости 170 километров в час.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В США при стрельбе в жилом доме погибли три человека

В результате стрельбы в жилом доме в американском городе Форт-Уэйн на северо-востоке штата Индиана были убиты три человека, также есть пострадавшие.
Обновлено в 10:27
Происшествия

Мосгорсуд отказался выпустить из СИЗО братьев Магомедовых

Мосгорсуд признал законным продление до февраля ареста владельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в организации преступного сообщества и особо крупных хищениях бюджетных средств, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 10:18
Происшествия

ФСБ сообщила о пытках в реабилитационных центрах Саратова

Сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Саратовской области выявили два реабилитационных центра для наркоманов и алкозависимых, в которых насильно удерживали и пытали более 40 человек, в том числе несовершеннолетних.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Лондон опубликовал новые видео с «подозреваемыми» по делу Скрипалей

Скотленд-Ярд опубликовал фото- и видеозаписи, на которые, согласно британскому следствию, попали «подозреваемые» по делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии — россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые посетили Солсбери 4 марта.
Обновлено в 09:55
Происшествия

СК Поморья возбудил дело по факту избиения учеников скакалкой

В Архангельской области возбудил уголовное дело по статье 156 УК РФ "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних педагогическим работником, соединенное с жестоким обращение с несовершеннолетними".
Обновлено в 08:13
Происшествия

Пилотов сбившего человека в Шереметьеве самолета вызвали на допрос

Пилотов Boeing-737, как сообщили несколько информированных источников, в ближайшее время допросят в качестве свидетелей по уголовному делу о нарушении требований безопасности при организации полетов.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Подозреваемый в разбое умер во время допроса в Москве

МВД начало проверку по факту смерти подозреваемого в разбое во время допроса в отделении полиции в Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 08:34
Происшествия

Соцслужбы Финляндии забрали у россиянки пятилетнюю дочь

Обновлено в 10:11
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Советский лёгкий многоцелевой самолёт. Представляет собой поршневой однодвигательный биплан с расчалочным крылом. Оборудован двигателем АШ-62ИР конструкции А. Д. Швецова.
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