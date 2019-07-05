Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей КанадыИзвестия вчера в 19:23
В сообщении о визите главы государства говорилось, что Зеленский примет участие в Международной конференции по поддержке реформ Украины, которая пройдет в столице Канады — Торонто. Позднее пресс-служба исправила ошибку, назвав Торонто крупнейшим городом страны.
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На всякий случай, ликбез. Столица Турции — Анкара, а не Стамбул. Столица Нидерландов — Гаага, а не Амстердам. Столица США — Вашингтон, а не Нью-Йорк. А то мало куда следующий визит. А мы переживаем, чтобы все было хорошо.
— Ирина Геращенко, украинский политикDaily Storm вчера в 21:27
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