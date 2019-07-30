Футбол
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июлеProstoProSport 12:14
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.
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