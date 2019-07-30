Футбол
Пресс-служба РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока в июлеProstoProSport 12:14
Форвард «Зенита» Артем Дзюба поспорит с нападающим «Крыльев Советов» Александром Соболевым за звание лучшего футболиста российский Премьер-лиги по итогам июльских матчей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7268 источников, обновлено в 13:01, Ашберн
Экономика
Медведев утвердил правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
Правительство утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Врач-диетолог не рекомендует злоупотреблять активированным углем
Врач-диетолог рассказал об опасности активированного угля. Его слова передает Информинг.ру.
Обновлено в 06:08
Авто
Новый Opel Corsa может стать самым экономичным в сегменте
В результате Corsa 2020 станет значительно экономичнее, что благотворно скажется на вредных выбросах.
Обновлено в 07:02
Политика
Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»
Обновлено в 06:43
Политика
Генпрокуратура призвала «жестко пресекать» митинги накануне выборов
Во вторник, 30 июля, на заседании коллегии Генпрокуратуры заместитель главы ведомства Александр Буксман заявил, что «последние события в Москве» показали, что прокуратуре надо изменить свой подход к единому дню голосования, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:01
Футбол
Медведев сравнил Малкома с Мбаппе
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев выразил мнение, что сравнивать нападающего "Барселоны" Малкома с Диего Марадоной не совсем корректно.
Обновлено в 06:55
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Футбол
«Чемпионат»: «Кристал Пэлас» предложил ЦСКА 15 млн евро за Чалова
Как сообщает «Чемпионат», клуб АПЛ предложил ЦСКА за 21-летнего российского нападающего 15 млн евро.
Обновлено в 08:45
Здоровье
Производитель грудных имплантатов отзывает продукцию в России
Ирландская фармацевтическая компания Allergan отзывает в России ряд грудных имплантатов, использование которых, по информации производителя, может привести к возникновению анапластической крупноклеточной лимфомы, сообщает пресс-служба Росздравнадзора.
Обновлено вчера в 12:09
Футбол
Александр Самедов завершил карьеру футболиста
Экс-хавбек сборной России Александр Самедов завершил игровую карьеру, сообщает "СЭ". Информация об этом появилась в инстаграме футболиста.
Обновлено в 05:21
Общество
В России вступает в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью
Нотариальное удостоверение при заключении сделки с недвижимостью в общей долевой собственности станет в РФ необязательным.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Леди Гагу засняли с мужчиной после слухов о романе с Брэдли Купером
Ранее СМИ сообщали, что после расторжения помолвки со своим менеджером Кристианом Карино Леди Гага переехала в дом голливудского актера Брэдли Купера, который до этого встречался с российской моделью Ириной Шейк.
Обновлено в 11:29
Политика
Киев приготовил двух заложников-ополченцев для суда по «Боингу» MH17
В свою очередь, по сути киевский заложник Цемах утверждает, что никакого отношения к гибели самолета не имеет.
Обновлено в 11:56
Политика
Нидерланды отказались от новых доказательств по MH17
Нидерланды отказались принять во внимание новую информацию о катастрофе сбитого над территорией Донбасса «Боинга» в 2014 году.
Обновлено в 07:34
Общество
У Елизаветы II нашли четыре квартиры в Москве
Королева Великобритании Елизавета II владеет элитной недвижимостью в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 07:40
Футбол
Агент Дибалы прилетел в Англию на переговоры с «Манчестер Юнайтед»
По информации журналиста Фабрицио Романо, агент 25-летнего футболиста прилетел в Англию для того, чтобы обсудить детали контракта клиента с "красными дьяволами".
Обновлено в 12:38
Армия и оружие
Самолёты НАТО провели разведку у российских границ
Обновлено в 11:31
Политика
Алтайский депутат предложила бомбить горящие в Сибири леса
Например, в Швеции на горящий лес сбрасывали бомбу, взрыв которой поглощает кислород, в итоге очаг возгорания подавляется.
Обновлено в 03:39
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Россиянам посоветовали не покупать антибиотики по каждому чиху
Что касается витаминов, то Добрецова выделила витамин D, который дают детям с самого рождения по несколько капель.
Обновлено в 12:44
Авто
УАЗ раскрыл информацию о внедорожнике УАЗ «Патриот» с АКПП
Как отмечается, при движении по шоссе с постоянной скоростью 90 км/ч, расход топлива УАЗ «Патриот» с АКПП «автоматом» составит на 2 литра меньше, чем внедорожник с механической коробкой передач.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
МЭР: Зарплата главы Фонда развития моногородов снижена вдвое
С момента избрания главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателем наблюдательного совета Фонда развития моногородов зарплата гендиректора фонда Ирины Макиевой была снижена в два раза, указало министерство в ответ на критику Счетной палатой программы "Комплексное развитие моногородов".
Обновлено в 07:03
Футбол
«Палмейрас» ведёт переговоры с Луисом Адриано
Нападающий «Спартака» Луис Адриано может стать игроком «Палмейраса». Такими данными располагает журналист Рафаэл Дел Манто.
Обновлено в 12:18
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено вчера в 11:52
Кино
Машков назвал условие для возвращения на большие экраны
Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков назвал условие, при котором вернется на большие экраны.
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Мужчина толкнул под поезд мать с ребенком в Германии
Житель Германии толкнул под идущий поезд мать с ребенком, в результате чего погиб 8-летний мальчик.
Обновлено в 06:08