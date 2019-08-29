Политика
РБКПресс-секретарь генпрокурора Украины удалила пост об обмене Вышинского
Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост. Об этом сообщает портал «Страна.ua», который опубликовал скриншот поста в Facebook.
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"Сегодня в судебном заседании изменение меры пресечения Вышинскому состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского", - написала она в Twitter.ТАССвчера в 13:12
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Генпрокуратура Украины связала освобождение Вышинского с подготовкой обмена «35 на 35»
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