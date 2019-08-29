с чего всё началось

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост. Об этом сообщает портал «Страна.ua», который опубликовал скриншот поста в Facebook.

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Интернет В популярном приложении для Android нашли вирус Приложение для работы с документами на мобильных устройствах оказалось вредоносным.

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Происшествия В Новосибирске погибли люди в результате обрушения стены Сегодня в Новосибирске произошло ЧП – в одноэтажном строении обрушились стены. В момент происшествия в здании находилось двенадцать человек.

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Футбол В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа В футбольной Лиге чемпионов определились все участники группового этапа.

Политика Суд в Новосибирске не стал снимать действующего мэра с выборов Центральный районный суд Новосибирска в четверг не стал снимать с выборов мэра действующего градоначальника Анатолия Локтя по иску кандидата от партии "Справедливая Россия", бывшего вице-губернатора Новосибирской области Виктора Козодоя, передает корреспондент РИА Новости.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Здоровье В Нижнем Тагиле отстранили от работы главврачей больниц, откуда увольнялись хирурги Главные врачи двух больниц Нижнего Тагила, где шесть хирургов написали заявления об увольнении, на время проверки отстранены от занимаемых должностей, сообщил в четверг ТАСС председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Общество В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Политика Трамп поручил пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн, сообщила также накануне газета Politico со ссылкой на источник в администрации президента США.

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Происшествия Число погибших при обрушении дома под Львовом возросло до восьми Спасатели обнаружили восемь погибших под завалами обрушившегося дома в Дрогобыче Львовской области, среди них - один ребенок, сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.