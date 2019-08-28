с чего всё началось

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост. Об этом сообщает портал «Страна.ua», который опубликовал скриншот поста в Facebook.

Общество СМИ подсчитали число неработающих россиян предпенсионного возраста Роструд отмечал, что в первом квартале число безработных пенсионеров составляло 113 млн человек.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Тимати вышла замуж за миллиардера Еще в апреле Мила Волчек и Алексей Гарбер объявили о своей помолвке, однако сегодня стало известно, что свадьба уже состоялась.

Здоровье Главный диетолог Минздрава назвал два закона для правильного питания Как пояснил Тутельян, потребление такого количества хлеба в большей степени связано с традициями, привычками и культурой питания.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Религия Сегодня православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы По народным приметам, на Успение начинается бабье лето.

Происшествия Пострадавшая в Турции 12-летняя девочка из России умерла В турецкой больнице умерла 12-летняя девочка из России, пострадавшая в бассейне отеля Бодрума.

Гаджеты В популярном приложении для Android обнаружен опасный вирус В «Лаборатории Касперского» сообщили, что в популярном приложении CamScanner для Android найдет опасный троян.

Космос В созвездии Девы нашли планету в три раза массивнее Юпитера Объект под названием HR 5183 b в три раза массивнее Юпитера и движется по невероятно длинной орбите вокруг своей звезды.

Политика Песков прокомментировал ситуацию с зарплатой хирургов в Нижнем Тагиле Ранее сообщалось, что все хирурги ЦГБ №1 Нижнего Тагила и Демидовской Больницы написали заявления об увольнении.

Общество В Москве увеличили размер минимальной пенсии Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на материалы к заседанию президиума правительства Москвы.

Наука Ученые МГУ раскрыли причины масштабных наводнений в Европе и России Ученые-климатологи выяснили причины масштабных наводнений в Европе и паводков на территории европейской части России.

Политика В Раде признали зависимость «Укроборонпрома» от российских деталей Избранный депутат Верховной Рады Украины Анна Коваленко заявила, что «Укроборонпром» заместил лишь 60% поставок деталей из РФ.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Общество Режим ЧС объявлен во Владивостоке Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей.

Общество Ореховый Спас 2019: что нельзя делать в праздник Рассказываем, в чем его суть и что нельзя делать на Ореховый Спас-2019.

Происшествия Число жертв взрыва во Львовской области увеличилось до восьми В городе Дрогобыч Львовской области спасатели обнаружили тела восьми погибших во время взрыва в жилом доме, сообщили 29 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Политика Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны Белорусский президент Александр Лукашенко отказался от приглашения польских властей приехать на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Политика Глава ЕКА рассказал о готовности продолжать использование «Союзов» Приостановка использования российских ракет-носителей «Союз» для доставки европейских астронавтов на МКС связана с особенностями соглашений между Европейским космическим агентством (ЕКА) и NASA, но агентство готово продолжить сотрудничество.

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Армия и оружие Серийное производство истребителей МиГ-35 запущено в России Генеральный директор РСК "МиГ" Илья Тарасенко заявил, что серийное производство истребителей МиГ-35 в России запущено, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Ученый объяснил, почему Гитлер не создал атомную бомбу Советник директора Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский объяснил, почему нацистская Германия не смогла создать свое ядерное оружие.