с чего всё началось

Пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган опубликовала в Facebook заявление главреда украинского «РИА Новости» Кирилла Вышинского о согласии на обмен заключенными, однако затем удалила свой пост. Об этом сообщает портал «Страна.ua», который опубликовал скриншот поста в Facebook.

Политика Советники глав государств «нормандской четверки» встретятся 2 сентября Встреча советников глав стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) пройдет 2 сентября, говорится в сообщении на сайте украинского президента Владимира Зеленского.

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Гаджеты Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.

Футбол Василий Уткин раскрыл детали интереса «Зенита» к Миранчукам Известный комментатор Василий Уткин поделился информацией об интересе "Зенита" к игрокам "Локомотива" братьям Миранчукам, сообщает Sports.ru.

Политика В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.

Футбол Самедов стал одноклубником Павлюченко в клубе Д4 «Знамя» из Ногинска Клуб «Знамя» из Ногинска объявил о том, что теперь за него будет выступать бывший полузащитник сборной России Александр Самедов.

Экономика Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.

Происшествия Автогонщица из США разбилась при попытке побить рекорд скорости Автогонщица Джесси Комбз погибла при попытке превзойти собственный рекорд скорости — 768 километров в час.

Армия и оружие В России разрабатывают принципиально новый вертолет Российские специалисты создают принципиально новый вертолет, который совместит в себе ряд инновационных наработок.

Экономика В Петербурге средняя зарплата может вырасти до 71,5 тысячи рублей Беглов сказал, что в следующем году средняя зарплата должна вырасти до 71,5 тысячи, а в ближайшие годы - до 100 тысяч рублей в месяц.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Наука Красное вино улучшает здоровье кишечника и снижает риск ожирения В дальнейшем учёные хотят провести дополнительное исследование, чтобы выяснить, как на кишечную микробиоту влияет употребление безалкогольного красного вина и сока красного винограда.

Финансы Минэкономразвития дало прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.

Общество Синоптики пообещали теплую осень и позднюю зиму в Москве По словам Тишковца, наступление климатической зимы сместится как минимум на конец ноября — начало декабря.

Происшествия Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Эрдоган оценил новейший российский истребитель Су-57 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.

Политика Коломойский назвал условие избрания Зеленского на второй срок Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, почему граждане страны могут не избрать на второй срок нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Общество Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико из-за приближающегося шторма Президент США Дональд Трамп утвердил режим ЧП в Пуэрто-Рико на фоне надвигающегося шторма "Дориан", сообщил Белый дом.

Шоу-бизнес Акимов предложил поручить Бузовой пропаганду дорожной безопасности Вице-премьер РФ Максим Акимов предложил привлечь певицу Ольгу Бузову к пропаганде безопасного поведения на дорогах.

Шоу-бизнес 79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом На фото актер обнимает жену Ирину, которая держит на руках новорожденную малышку, рядом с ней стоит полуторагодовалая Этель — старшая наследница пары.

Экономика Президент РФ выразил беспокойство доходами россиян Ситуация с медленным ростом реальных доходов россиян не может не беспокоить. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Политика Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».