Политика
Пресс-секретарь Зеленского рассказала о провокациях в ДонбассеLenta.ru вчера в 20:50
Обстрел мирных жителей Донбасса силами ВСУ является следствием провокаций. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1, видеозапись которого доступна на YouTube.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают проживающих в Донбассе мирных жителей, передает телеканал "1+1".Газета.Ruвчера в 23:24
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