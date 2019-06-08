Пресс-секретарь Зеленского рассказала о провокациях в ДонбассеLenta.ru вчера в 20:50

с чего всё началось

Обстрел мирных жителей Донбасса силами ВСУ является следствием провокаций. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1, видеозапись которого доступна на YouTube.

Пресс-секретарь Зеленского рассказала о провокациях в Донбассе

Экономика Минтруд связал падение рождаемости с низким доходом семей Падение рождаемости в России в последние годы связано с низким доходом семей, заявил первый замминистра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко на сессии "Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции" в рамках Петербургского международного экономического форума.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Общество В РПЦ выразили надежду на объективное расследование дела Голунова Официальный представитель Русской православной церкви выразил надежду на соблюдение презумпции невиновности в отношении журналиста Ивана Голунова.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Политика Назарбаев проголосовал на выборах президента Казахстана Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в воскресенье проголосовал на выборах главы государства в столице республики, сообщил корреспондент ТАСС.

Политика Умер младший брат Хиллари Клинтон Бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон сообщила в Twitter о смерти своего младшего брата Тони Родэма.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Экономика Банки отвязали от МРОТ Поправки в закон устраняют эту сложность в арбитражном процессе о банкротстве банков, что упростит подачу заявления к банкам-банкротам об их банкротстве в арбитражный суд (сейчас это в подавляющем большинстве случаев делает Банк России), говорит юрист.

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Происшествия В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

Единоборства Сехудо победил Мораеса и стал чемпионом UFC в легчайшем весе Американец Генри Сехудо одержал победу над бразильцем Марлоном Мораесом и завоевал чемпионский титул в легчайшем весе на турнире UFC 238.

Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Здоровье Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.

Общество Народные приметы на 9 июня – Федоры, Федорин день Наши предки называли 9 июня днем Федоры. Своё название в народном календаре этот день получил в честь мученицы Феодоры.

Шоу-бизнес Юлию Высоцкую перестали узнавать поклонники Поклонники Юлии Высоцкой потратили много времени на то, чтобы узнать на новом фото любимую телеведущую.

Футбол Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборочном матче Евро-2020 Мужская футбольная сборная Бельгии разгромила команду Казахстана в матче отборочного турнира на чемпионат Европы — 2020.

Футбол Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020 Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".

Энергетика Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе» Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Шоу-бизнес Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом В марте Собчак и Виторган сообщили, что давно не живут вместе.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».