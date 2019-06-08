Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей ДонбассаРИА Новости вчера в 15:21
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Читать в источнике
Оценить63
с чего всё началось
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают проживающих в Донбассе мирных жителей, передает телеканал "1+1".Газета.Ruвчера в 23:24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.
Обновлено вчера в 14:11
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
Обновлено вчера в 11:54
Армия и оружие
В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове»
Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.
Обновлено 07 июня в 14:36
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено вчера в 05:58
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Общество
Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ
«В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 11:46
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Армия и оружие
Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Футбол
Россия — Сан-Марино 9:0
На 31-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба, спустя пять минут Федор Кудряшов довел счет до разгромного, забив с передачи Антона Миранчука, а за четыре минуты до перерыва отличился и сам Миранчук.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ
Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.
Обновлено 07 июня в 14:27
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.
Обновлено вчера в 15:21
Авто
Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus
Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек
В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.
Обновлено вчера в 21:26
Происшествия
В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края
Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 23:41
Общество
В России ввели штраф за повторное воровство электричества
Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.
Обновлено вчера в 20:15
Общество
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Президент Албании отменил муниципальные выборы
Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино
Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом
Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.
Обновлено вчера в 13:40
Музыка
Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде»
Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".
Обновлено вчера в 18:32
Хоккей
Ялонен заявил, что был шокирован комментарием Воробьёва об игре сборной Финляндии на ЧМ
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил, что был шокирован критическим комментарием наставника российской команды Ильи Воробьёва относительно игры скандинавского коллектива.
Обновлено вчера в 12:53
Финансы
Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны
Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце
Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата
Умер младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм, об этом бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты объявила в своем Twitter.
Обновлено вчера в 20:59
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30