Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей ДонбассаРИА Новости вчера в 15:21

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.

Происшествия Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве.

Политика Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.

Экономика Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.

Армия и оружие В Сети предположили, кто мог загорать на «Адмирале Виноградове» Автор телеграм-канала «Взгляд человека в лампасах» обратил внимание загорающих на корме «Адмирала Виноградова» полуголых мужчин, которые попали на видеозапись, опубликованную ВМС США.

Здоровье Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Общество Рособрнадзор представил первые результаты ЕГЭ «В целом результаты первых экзаменов не демонстрируют никаких аномалий, они закономерны и подтверждают прозрачность и объективность ЕГЭ», — указывается в сообщении.

Спорт Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.

Армия и оружие Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.

Футбол Россия — Сан-Марино 9:0 На 31-й минуте пенальти реализовал Артем Дзюба, спустя пять минут Федор Кудряшов довел счет до разгромного, забив с передачи Антона Миранчука, а за четыре минуты до перерыва отличился и сам Миранчук.

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Происшествия Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца.

Авто Тульский губернатор Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.

Происшествия В Нигерии в результате ДТП погибли 18 человек В нигерийском штате Ондо в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли по меньшей мере 18 человек.

Происшествия В СК подтвердили задержание депутата заксобрания Красноярского края Депутат законодательного собрания Красноярского края задержан по подозрению в мошенничестве на 4 млн рублей.

Политика Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.

Общество В России ввели штраф за повторное воровство электричества Новый пункт - за повторное самовольное подключение - предусматривает штраф для физлиц от 15 тысяч до 30 тысяч, для должностных лиц - от 80 тысяч до 200 тысяч или дисквалификацию от двух до трех лет, для юрлиц - штраф от 200 тысяч до 300 тысяч.

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Политика Президент Албании отменил муниципальные выборы Президент Албании Илир Мета отменил муниципальные выборы, которые должны были состояться 30 июня. Об этом информирует The Associated Press.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Шоу-бизнес Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Хоккей Ялонен заявил, что был шокирован комментарием Воробьёва об игре сборной Финляндии на ЧМ Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен заявил, что был шокирован критическим комментарием наставника российской команды Ильи Воробьёва относительно игры скандинавского коллектива.

Финансы Курсы рубля к доллару и евро пойдут в разные стороны Речь идет всего лишь о том, что валютная пара евро/доллар выросла на мировом рынке за неделю с 1,1140 до 1,1260, или на 1,1%. А стабильность самого рубля привела к почти симметричному снижению к нему доллара с одновременным ростом европейской валюты.

Шоу-бизнес Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.

Политика Хиллари Клинтон сообщила о смерти младшего брата Умер младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм, об этом бывший госсекретарь США и экс-кандидат в президенты объявила в своем Twitter.