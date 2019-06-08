Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей ДонбассаРИА Новости вчера в 15:21
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель признала, что служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) убивают проживающих в Донбассе мирных жителей, передает телеканал "1+1".Газета.Ruвчера в 23:24
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