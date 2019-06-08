Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала гибель людей в Донбассе из-за ВСУИзвестия 20:48
Пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель допустила, что мирные жители в Донбассе погибают в результате обстрела вооруженных сил Украины. Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1».
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Пресс-секретарь Зеленского допустила, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса
Московский Комсомолец15:41
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:27, Ашберн
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