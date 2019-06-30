Политика
Пресс-секретарь Трампа травмировалась в давке на межкорейской границеИзвестия 04:42
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм попала в давку, которая произошла на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на межкорейской границе. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила телекомпания CNN.
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