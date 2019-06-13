Политика
Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый домРоссийская газета 16:39
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
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Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, и сделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса — она была бы фантастической. Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАЕвразия Daily 17:58
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