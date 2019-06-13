Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый домРоссийская газета 16:39

Она очень особенный человек с необыкновенными талантами, и сделала невероятную работу! Я надеюсь, что она решит баллотироваться на пост губернатора Арканзаса — она была бы фантастической. Сара, спасибо за хорошо проделанную работу!

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