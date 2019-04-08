Политика
Пресс-секретарь «Роснефти» прокомментировал иск главы ХакасииNews.ru 09:22
Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил, что узнал о судебном иске, который подал против него глава Республики Хакасия Валентин Коновалов, из прессы. Не скажу, что я сейчас всё брошу и буду заниматься этим иском.
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Хакасия — маленький регион. Там угля очень много, но на самом деле страна богатая: Хакасией больше, Хакасией меньше… Ну дебил поуправляет Хакасией — ну не будет Хакасии, ну и че? Надыбаем где-нибудь новую Хакасию.
— Михаил Леонтьев, российский телеведущийИА Хакасия 02:27
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