Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный.

В эфире радио «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев пояснил, почему назвал главу Хакасии дебилом и почему от своих слов не отказывается. Вице-президент и пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев оскорбил нового главу Хакасии Валентина Коновалова.

Армия и оружие Армия и оружие В МИД России отреагировали на создание армии Косово В МИД России предупредили, что создание армии самопровозглашенного Косово может привести к возобновлению вооруженного конфликта в регионе.

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Политика Политика Лавров объяснил, зачем Бутина пошла на сделку со следствием Россиянка Мария Бутина заключила сделку с правосудием США, чтобы получить возможность скорее освободиться и вернуться на родину.

Армия и оружие Армия и оружие Эрдоган и Трамп договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии Лидеры договорились о более тесном сотрудничестве в Сирии, - отмечается в коммюнике.

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