Политика

Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистамиLenta.ru 05:04

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм получила легкие ушибы в стычке с северокорейскими журналистами. Об этом сообщает Telegram-канал RT в воскресенье, 30 июня.
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Пресс-секретарь Белого дома сцепилась с северокорейскими журналистами

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У пресс-секретаря Трампа появились синяки после стычки с северокорейцами

Газета.Ru03:33
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В воскресенье, 30 июня, в австралийском Брисбене прошел матч 15-го тура предварительного этапа волейбольной Лиги наций Россия — Китай.
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