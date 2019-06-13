Политика

Сара Сандерс уходит с должности пресс-секретаря Белого дома СШАREGNUM 16:32

Пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс покидает свой пост в конце июня. Об этом сегодня, 13 июля, написал на своей странице в сети микроблогов Twitter президент США Дональд Трамп.
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