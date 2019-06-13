Политика
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставкуКомсомольская правда вчера в 18:14
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "После трех с половиной лет наша замечательная Сара Хакаби Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", - написал глава государства в Twitter.
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с чего всё началось
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что в конце июня Сара Сандерс покинет должность пресс-секретаря Белого дома и вернется в родной для себя штат Арканзас.РБКвчера в 17:02
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