Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уйдет в отставкуКомсомольская правда вчера в 18:14

с чего всё началось

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покинет свой пост. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп. "После трех с половиной лет наша замечательная Сара Хакаби Сандерс в конце этого месяца покинет Белый дом и вернется домой в прекрасный штат Арканзас", - написал глава государства в Twitter.

Экономика Европа и Россия договорились избавляться от долларов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович договорились собрать рабочую группу, которая займется переходом во взаимных расчетах на рубли и евро.

Происшествия Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.

Общество Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Происшествия В Соль-Илецке арестовали подозреваемого в громком убийстве В Оренбургской области подозреваемый в убийстве местного жителя Соль-Илецка отправлен под стражу.

Технологии Look At Media проведет ребрендинг Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.

Футбол Трансферная стоимость Кокорина и Мамаева будет обнулена Известный портал Transfermarkt обнулит трансферную стоимость для футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Экономика Арабские инвесторы интересуются покупкой олимпийских объектов в Сочи Арабские инвесторы интересуются покупкой олимпийский объектов в Сочи, строительство которых финансировал ВЭБ, сообщил в интервью РИА Новости первый зампред госкорпорации Михаил Кузовлев.

Футбол Тренер сборной Хорватии: Россия действительно стала моей мечтой Россия действительно стала моей мечтой, это был самый лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.

Наука Недостаток витамина К приводит к ограничению подвижности пенсионеров Сотрудники Университета Тафтса выяснили, что недостаток витамина К в организме пожилых людей приводит к проблемам с подвижностью и инвалидности.

Шоу-бизнес Стало известно имя нового избранника Ани Лорак СМИ рассекретили имя предполагаемого бойфренда 40-летней украинской певицы Ани Лорак.

Политика Саакашвили встал на военный учет на Украине Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что прошел медкомиссию и встал на военный учет в Святошинском военкомате в Киеве.

Кино Актриса из «Игры престолов» получила главную роль в комедии Шекспира Британская актриса Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в популярном сериале «Игра престолов», получила главную роль в постановке комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь».

Игры Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.

Политика Путин уволил двух генералов МВД после дела Голунова Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемых должностей начальника ОВД по Западному административному округу Москвы Андрея Пучкова и руководителя управления по наркотикам столичного ГУ МВД Юрия Девяткина.

Происшествия Историческое здание загорелось в центре Москвы В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".

Финансы Рубль уверенно растет к доллару и евро Рубль уверенно растет к доллару и евро в пятницу, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Футбол Сборная России по футболу поднялась на 43-е место в рейтинге ФИФА Обновлённая версия рейтинга 14 июня опубликована на сайте организации. Сборная России поднялась с 46-го на 43-е место.

Авто Рассекречен облик первой модели возрождённого РАФ Никакой официальной информации об электрическом первенце латвийского предприятия Rigas Autobusu Fabrika производитель пока не раскрывает, однако нетрудно заметить, что новый РАФик сильно смахивает на отечественную модель электробуса "ГАЗель NEXT", показанную на выставке автомобильной выставке Comtrans в 2017 году.