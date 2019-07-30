Политика

Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцамиГазета.Ru 12:32

В здание информационного агентства "Укринфор", где проходила пресс-конференция, ворвались представители малоизвестной организации "Традиция и порядок" и напали на присутствующих. По словам Томиленко, они выломали двери, избили сотрудников агентства и забросали собравшихся яйцами.
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