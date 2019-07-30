Политика
Пресс-конференцию кандидатов в депутаты Рады забросали яйцамиГазета.Ru 12:32
В здание информационного агентства "Укринфор", где проходила пресс-конференция, ворвались представители малоизвестной организации "Традиция и порядок" и напали на присутствующих. По словам Томиленко, они выломали двери, избили сотрудников агентства и забросали собравшихся яйцами.
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Футбол
«Кристал Пэлас» предложил около 14 млн фунтов за Чалова
Англичане предложили за 21-летнего нападающего около 14 млн фунтов.
Обновлено в 12:14
Политика
В партии Бойко назвали курс Украины в ЕС и НАТО бутафорией
Представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива назвал бутафорией курс Украины в ЕС и НАТО.
Обновлено в 12:39
Общество
Гигантские летающие тараканы появились в Сочи
Обновлено в 10:54
Путешествия
«Турпомощь» прокомментировала гибель десятков россиян в Анталье
Директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко прокомментировал информацию о гибели десятков россиян в Анталье.
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес
Леди Гагу заметили на свидании со звукорежиссером
Певица Леди Гаги, которая, по некоторым данным, состоит в отношениях с голливудским актером Брэдли Купером, была замечена со звукорежиссером Дэном Хортоном.
Обновлено в 12:38
Единоборства
Поветкин может провести бой с Фьюри
Российский боксер Александр Поветкин может провести поединок с британским боксером Хьюи Фьюри, двоюродным братом Тайсона Фьюри, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:24
Общество
В России вступает в силу упрощённый порядок сделок с недвижимостью
В России с 31 июля вступает в силу упрощённый порядок покупки и продажи недвижимости, пишет «Российская газета».
Обновлено в 03:22
Энергетика
Путин подписал закон о корректировке демпфера на топливо
Президент России Владимир Путин подписал закон, корректирующий с 1 июля 2019 года применяемый в настоящее время демпфирующий механизм, который позволит повысить размер компенсации нефтяникам недополученной прибыли при поставках топлива на внутренний рынок, если экспортные цены оказались выше условных внутренних.
Обновлено в 13:35
Интернет
В России представили альтернативу зарубежным приложениям
Эксперты российского Института развития интернета (ИРИ) составили список отечественных мобильных приложений, способных заменить иностранные аналоги.
Обновлено в 13:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» минимально обыграл «Кристиансунд»
"Манчестер Юнайтед" в контрольной игре минимально обыграл норвежский "Кристиансунд". (1:0). Единственный мяч на 92 минуте забил Хуан Мата.
Обновлено в 14:54
Политика
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit
На Украине арестовали российский танкер Nika Spirit вместе с изъятыми при обыске документами, заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Обновлено в 09:20
Общество
В Госдуму направили предложение заблокировать BlaBlaCar
Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило заблокировать на территории страны сайт поиска попутчиков BlaBlaCar за сотрудничество с нелегальными перевозчиками, пишет газета "Известия".
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия
Останки известного гангстера эксгумируют в США
В CIF власти разрешили провести эксгумацию останков известного грабителя банков Джона Диллинджера в штате Индиана, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:03
Культура
Освистанный в Германии Гергиев ответил на критику
Немецкие критики назвали выступление Гергиева разочарованием, невнятным бормотанием, его самого отстраненным, игру музыкантов размытой и неточной, и даже заявили о свисте публики в ходе концерта.
Обновлено в 07:57
Экономика
В команде Зеленского раскрыли план реформ на Украине
Ранее Зеленский заявил, что Международный валютный фонд является надежным партнером Украины, поэтому Киев продолжит сотрудничество с этой организацией.
Обновлено в 17:35
Политика
Путин упростил получение автомобильных номеров
Владимир Путин подписал закон, дающий россиянам возможность самостоятельно получать регистрационные номера на автомобили у изготовителей этих знаков.
Обновлено в 13:37
Гаджеты
Материнская плата Biostar X570GT позволяет создать компактный ПК
Компания Biostar анонсировала материнскую плату X570GT, предназначенную для построения компьютеров на основе процессоров AMD в исполнении Socket AM4.
Обновлено в 13:43
Технологии
«Ростех» запустит производство систем, управляющих посадкой самолетов
В третьем квартале 2020 года концерн "Вега", который входит в госкорпорацию "Ростех", запустит серийное производство новых аэродромных радиолокационных систем (РЛС).
Обновлено в 03:43
Футбол
Защитник «МЮ» Байи из-за травмы пропустит до пяти месяцев
Защитник "Манчестер Юнайтед" Эрик Байи перенес операцию на мениске и пропустит от четырех до пяти месяцев, сообщает официальный Twitter "красных дьяволов".
Обновлено в 15:46
Футбол
«Рубин» представил Сутормина в виде картонной фигуры
Обновлено в 14:35
Политика
Суд в США закрыл дело по иску Демократической партии к России
Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией на американских выборах-2016.
Обновлено в 17:09
Гаджеты
Более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro продали за 2 минуты
В компании уже поделились успехами в продажах моделей, заявив, что более 100 тыс. смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro они продали за 2 минуты.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Зенит» договорился о переходе с футболистом «Барселоны»
Петербургский «Зенит» договорился по условиям личного контракта с бразильским полузащитником «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 16:58
Политика
Организаторы митинга 3 августа не подтверждают его согласование
Ранее мэрия Москвы сообщила о согласовании митинга 3 августа.
Обновлено вчера в 16:22