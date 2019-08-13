Футбол

Пресс-конференция РПЛ перенесена из-за совещания в РФСМатч ТВ 05:22

Традиционная пресс-конференция РПЛ по итогам прошедшего 5-го тура перенесена со вторника на неопределенное время из-за совещания в РФС. Об этом сообщил пресс-атташе лиги Дмитрий Кечин.
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