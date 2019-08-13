Футбол
Пресс-конференция РПЛ перенесена из-за совещания в РФСМатч ТВ 05:22
Традиционная пресс-конференция РПЛ по итогам прошедшего 5-го тура перенесена со вторника на неопределенное время из-за совещания в РФС. Об этом сообщил пресс-атташе лиги Дмитрий Кечин.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
Финансы
Рубль медленно сдает позиции: за доллар уже дают практически 66 рублей
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В аварии погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще шесть человек пострадали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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США отложили пошлины на товары из Китая до декабря
Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
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Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
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В Екатеринбурге задержали устроившего смертельное ДТП водителя
В Екатеринбурге водителю «КИА», устроившему массовое дорожно-транспортное происшествие на улице Малышева, в результате которого погибли два человека, предъявили обвинения.
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Политика
МИД России объявил украинского дипломата персоной нон грата
Россия объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на аналогичный шаг со стороны Киева, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу российского МИДа.
Обновлено в 12:40
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Энергетика
Мировые цены на нефть в ходе торгов снижаются
Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник, 12 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:06
Политика
Вступили в силу американские санкции против Huawei и ZTE
13 августа вступил в силу запрет оборудования Huawei и ZTE в американских госучреждениях.
Обновлено в 06:20
Общество
Названы наиболее востребованные в России профессии
ВНИИ труда Минтруда России по предварительным результатам опроса 2019 года определил наиболее востребованные профессии квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена, передает РИА Новости.
Обновлено в 01:09
Кино
Завершены съемки фильма Козловского о Чернобыльской катастрофе
Ожидается, что кинолента выйдет в прокат 8 октября 2020 года Съемки фильма режиссера Данилы Козловского под рабочим "Когда падали аисты" завершены.
Обновлено в 11:48
Здоровье
Ученые назвали защищающие курильщиков от рака продукты
Австралийские ученые назвали продукты, которые снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 11:13
Здоровье
Назван овощ, который продлевает молодость
Обновлено в 00:56
Происшествия
Испытания рядом с полигоном ВМФ отменили после сообщения об эвакуации жителей
Обновлено в 11:30
Авто
Техасские тюнеры добавят в спорткар Toyota Supra ручную трансмиссию
Техасское авто-ателье European Auto Group работает над ручной трансмиссией для новой Supra. Об этом сообщает портал 32cars.ru.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Галкин показал новый эпизод «ДамыСДюн» с Пугачевой и Вайкуле в сетях
Юморист создал импровизированный мини-сериал, который назвал «ДамыСДюн», и снимает в нем Примадонну и ее давнюю подругу.В новом эпизоде своеобразной киноленты Пугачева и Вайкуле проводят аллегорию между обычной сеткой и компьютерной Сетью интернет.
Обновлено в 09:35
Наука
Древние свиньи пережили полный геномный оборот после прибытия в Европу
Исследователи секвенировали ДНК-подписи более чем 2000 древних свиней, включая геномы 63 археологических свиней, собранных на Ближнем Востоке и в Европе за последние 10 000 лет.
Обновлено вчера в 16:15
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала растяжку в нижнем белье
Артистка продемонстрировала подписчикам свою растяжку. При этом одета исполнительница была в комплект черного белья.
Обновлено в 06:27
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Технологии
Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков
Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Экономика
Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.
Обновлено в 12:03
Общество
В Москве увеличили премии молодым учёным
Увеличен размер премий правительства Москвы молодым учёным — с 1,5 млн до 2 млн рублей.
Обновлено в 11:20
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24