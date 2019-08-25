Политика
В Абхазии стартовали выборы президентаВести.Ru 02:32
В Абхазии стартовали президентские выборы, в стране открылись более 150 избирательных участков и еще три за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".
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Происшествия
В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина
В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
Обновлено вчера в 14:12
Происшествия
Актер и режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
42-летний российский режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве.
Обновлено в 07:40
Политика
В Сети удивились исполнению гимна Украины в самолете
Обновлено в 08:45
Футбол
«Барселона» хочет арендовать Неймара
Сообщается, что каталонцы хотят арендовать футболиста за 40 млн евро, а в обратном направлении в годичную аренду отправить нападающего Усмана Дембеле.
Обновлено в 06:50
Культура
В театре прокомментировали реанимацию Олега Меньшикова
Обновлено в 09:28
Происшествия
Автомобильный мост обвалился в Харькове
Возле Харьковской окружной дороги обвалился автомобильный мост.
Обновлено в 06:31
Кино
Вышел тизер фильма по мотивам сериала «Во все тяжкие»
Netflix опубликовал тизер фильма El Camino: A Breaking Bad Movie, снятого в качестве продолжения сериала "Во все тяжкие".
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Тюмени врачи отказали в помощи пациентке с отеком легких
В больнице Тюмени врачи отказались принять пациентку с отеком легких.
Обновлено в 06:23
Политика
В аудиозаписи с оскорблениями жителей Тулуна нашли признаки монтажа
Специалисты нашли признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич грубо высказывается о жителях Тулуна.
Обновлено в 09:14
Политика
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России
Стала известна позиция лидеров G7 по вопросу возвращения России. Об этом сообщает AFP со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:50
Общество
Оксимирон сообщил об уходе из лейбла Booking Machine
Оксимирон начал работать с Booking Machine в 2012 году, исполнительным директором лейбла он стал в 2017-ом.
Обновлено вчера в 22:12
Единоборства
Россиянин Харитонов нокаутировал американца Митриона на турнире по ММА
Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 225 в США.
Обновлено в 00:24
Политика
Страны G7 помогут бороться с пожарами в Амазонии — Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны «Большой семерки» (США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония), готовы оказать помощь странам бассейна Амазонки в связи с ильными лесными пожарами в джунглях.
Обновлено в 08:46
Политика
В США признали российский пулемет лучшим в мире
Американское издание National Interest составило топ-5 самых лучших и смертоносных переносных пулеметов в мире.
Обновлено в 00:44
Политика
Борис Джонсон отказался платить Евросоюзу при «жестком» Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
Обновлено в 08:22
Общество
Большинство регионов РФ срывают майские указы по зарплатам бюджетников
В России по итогам первой половины 2019 года только четыре региона полностью выполняют майские указы президента о повышении зарплат бюджетников до средних по области.
Обновлено 23 августа в 00:27
Политика
Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками
Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:12
Космос
Найден источник инопланетных сигналов из космоса
Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
Обновлено 23 августа в 08:33
Происшествия
В Екатеринбурге поезд насмерть сбил 94-летнюю женщину
Обновлено в 07:39
Шоу-бизнес
Внучка Олега Стриженова рассказала о смертельной болезни сына
Сегодня Александра подробно рассказала подписчикам, как она справляется со страшной болезнью одного из сыновей.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
В России установлен новый прожиточный минимум
Минтруд установил в России величину прожиточного минимума. Во втором квартале 2019 года она составит 11 185 рублей.
Обновлено 23 августа в 07:09
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Происшествия
В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали
Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
Обновлено в 09:21
Происшествия
На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар
По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
Обновлено в 08:40
Космос
Роскосмос подтвердил дату повторной стыковки «Союза» с МКС
Роскосмос в воскресенье подтвердил, что повторная стыковка корабля «Союз МС-14» с Международной космической станцией назначена на 06:12 мск 27 августа.
Обновлено в 03:30
Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме киновселенной Marvel
В скором времени начнется работа над кинолентами «Блэйд», «Черная Пантера 2», «Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики 3». Есть вероятность, что Харингтон появится в одном из необъявленных проектов, например, в новой «Фантастической четверке» или «Людях Икс».
Обновлено вчера в 04:59
Наука
#пронауку: какую ошибку допускает правило 10 тыс. часов
Хотя менее опытные музыканты действительно за 20 лет занятий набрали около 6 тыс. часов практики, этого было мало, чтобы определить разницу между хорошим и превосходным музыкантом.
Обновлено 23 августа в 06:13