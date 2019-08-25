Политика

В Абхазии стартовали выборы президентаВести.Ru 02:32

В Абхазии стартовали президентские выборы, в стране открылись более 150 избирательных участков и еще три за пределами республики: в Москве, Черкесске и Стамбуле, передает телеканал "Россия 24".
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Явка на выборах президента Абхазии превысила 39%

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В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.
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В США признали российский пулемет лучшим в мире

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его страна не будет выплачивать отступные в полном объеме (39 миллиардов фунтов стерлингов) в случае выхода из Евросоюза без заключения сделки.
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Политика

Зеленский рассказал о взятии Дюнкерка казаками

Президент Украины Владимир Зеленский приписал казакам взятие французской крепости Дюнкерк в XVII веке.
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Ученые Национального центра радиоастрофизики в Индии выяснили, что одним из наиболее вероятных источников быстрых радиовсплесков (FRB) являются магнетары — нейтронные звезды с экстремально сильным магнитным полем.
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В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
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Происшествия

В результате массовой драки в Кёльне погиб мигрант из Сомали

Один человек погиб в результате массовой драки в немецком городе Кёльне. Об этом 25 августа сообщает газета Bild.
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В Барселоне эвакуировали пляж из-за вероятности взрывчатки в море

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На территории завода ЦНИИмаш в Королеве произошел пожар

По его данным, горела кровля здания завода. 15 июня на территории завода ЦНИИмаш уже происходил пожар. Тогда его площадь составила 50 кв. м.
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Столкновение вертолёта с самолётом произошло на Майорке, есть погибшие

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