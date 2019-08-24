24 августа в Сухуме открылся Международный пресс-центр ЦИК Абхазии «Выборы Президента Республики Абхазия 2019». Пресс-центр будет работать с 24 по 26 августа.

Политика Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.

Происшествия В Харькове обвалился автомобильный мост Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.

Космос Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.

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Фигурное катание Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны» "Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Космос Рогозин рассказал о перестыковке «Союза» с МКС Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перестыковка корабля "Союз МС-14" с роботом Fedor на борту к Международной космической станции (МКС)состоится 27 августа.

Политика AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.

Общество МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.

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Музыка Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.