Политика
Пресс-центр ЦИК Абхазии предоставляет информацию о выборах президентаREGNUM вчера в 14:51
24 августа в Сухуме открылся Международный пресс-центр ЦИК Абхазии «Выборы Президента Республики Абхазия 2019». Пресс-центр будет работать с 24 по 26 августа.
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Политика
Украинский актер посетовал на мучения из-за плохих отношений с Россией
Украинский актер Алексей Горбунов заявил, что он мучается из-за плохих отношений между Украиной и Россией.
Обновлено вчера в 23:51
Футбол
«Уфа» выиграла «Зенит» без Семака
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
В Харькове обвалился автомобильный мост
Автомобильный мост обрушился в Харькове утром в воскресенье, пострадавших нет, сообщила пресс-служба полиции Харьковской области.
Обновлено в 03:55
Космос
Ви из BTS отправляется в путешествие на Марс
But it will live on martian soil🤩He might not be able to go to mars himself but his name will go on behalf of him💜 — 🖤겨울 곰🖤 (@starTAEdust95) August 23, 2019 В списке подарков Ви уже есть звезда «December Sunshine», которую АРМИ подарили Тэхёну на его 24 день рождения, а теперь поклонники айдола решили вручить ему билет на марс.
Обновлено вчера в 02:00
Единоборства
Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира
Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Фигурное катание
Губанова будет исполнять программу на музыку из фильма «17 мгновений весны»
"Губанова начнет сезон на втором этапе Кубка России", - сообщил Рукавицын по телефону, рассказав также, что короткая программа фигуристки поставлена под песню I'll Take Care Of You в исполнении Бет Харт и Джо Бонамассы, а произвольная – под музыку "Двое в кафе" Микаэла Таривердиева из фильма "17 мгновений весны".
Обновлено вчера в 10:22
Политика
Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины
Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 00:24
Космос
Рогозин рассказал о перестыковке «Союза» с МКС
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что перестыковка корабля "Союз МС-14" с роботом Fedor на борту к Международной космической станции (МКС)состоится 27 августа.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие
Helsingin Sanomat (Финляндия): характер войны изменился, и поэтому Россия готова быстрее перейти к действиям, сообщает финский исследователь (Helsingin Sanomat)
Из-за изменения характера войны Россия теперь готовится к тому, чтобы применять военную силу быстрее и внезапнее, чем раньше.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
AFP: лидеры стран G7 выступили за расширение взаимодействия с Россией
Страны - участницы саммита Группы семи (G7) в Биаррице договорились о более тесной координации с Россией по различным вопросам, однако пока не готовы к расширению формата "семерки" за счет Москвы.
Обновлено в 04:36
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено 23 августа в 17:45
Происшествия
В церковь в Горелово пришел преступник. К иконам он подошел с ножом
Преступник начал угрожать женщине и скрылся с места происшествия.
Обновлено в 04:07
Общество
МВД насчитало 100 000 участников митинг-концерта на проспекте Сахарова
На проспекте Академика Сахарова 24 августа проходит митинг-концерт в честь 350-летия российского флага.
Обновлено вчера в 08:32
Политика
На Украине прошли испытания ступени ракеты-носителя «Циклон-4»
На Украине впервые были проведены испытания ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4».
Обновлено в 02:28
Происшествия
В Якутске 36 человек отравились на свадьбах в двух ресторанах
Управление Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) зарегистрировало 36 случаев острой кишечной инфекции среди людей, посетивших рестораны "София" и "Белые ночи" в Якутске, говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы
В последние дни российский сегмент соцсетей просто "накрыла" волна слухов и сплетен вокруг Анастасии Заворотнюк, которая якобы тяжело больна.
Обновлено 23 августа в 07:17
Авто
ВАЗ представил свою версию пикапа ВАЗ-21043-33
В арсенале АвтоВАЗа было много идей, некоторые из которых наверняка могли бы занять прочное место на российском рынке, одной из таких модификаций стал пикап ВАЗ-21043-33.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Врачи отказались принимать россиянку с отеком легких из-за окончания смены
В Тюмени врачи больницы отказались принимать пациентку с отеком легких из-за того, что у них оставалось «пять минут» до окончания дежурства.
Обновлено в 04:30
Политика
СМИ узнали о планах Джонсона «удешевить» Brexit на 30 млрд фунтов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен выплатить Евросоюзу не 39 млрд фунтов, а 9 млрд отступных в случае реализации Brexit без сделки, сообщает The Mail on Sunday.
Обновлено в 04:00
Футбол
Ван Дейк позволил себя обыграть один в один впервые за 50 матчей АПЛ
«Ливерпуль» на своем поле победил «Арсенал» (3:1) в матче 3-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 02:43
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Росгвардия проверяет видео с людьми в форме «на обеде»
Отмечается, что в соцсетях было размещено видео, на котором мужчины в форме Росгвардии покупают шаурму и отказываются помочь таксисту, подвергшемуся нападению нетрезвого мужчины, объясняя это тем, что у них обед.
Обновлено в 02:33
Общество
Роструд сообщил о длинных выходных в ноябре
В ноябре в связи с празднованием Дня народного единства россияне будут отдыхать три дня, рассказали в Роструде.
Обновлено 23 августа в 03:38
Киберспорт
The International 2020 пройдет в Стокгольме
The International 2019 проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. Призовой фонд турнира превышает 34 миллиона долларов.
Обновлено в 04:06
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Игорь Крутой: «Новая волна» не вернется в Юрмалу
Международный конкурс молодых исполнителей "Новая волна" больше не вернется в Юрмалу, а будет проводиться в Сочи.
Обновлено вчера в 11:10
Общество
Вдвое сократилась площадь лесных пожаров в России за сутки
Обновлено 23 августа в 01:09
Кино
Disney представил первый промо-кадр из фильма «Стервеллы»
Студия Disney представила промо-кадр из фильма «Стервеллы», приквела мультфильма «101 далматинец».
Обновлено в 01:25
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона
В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.
Обновлено в 00:26