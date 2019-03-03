Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Трахтенберг подал в отставкуРоссийская газета вчера в 12:59
Глава пресс-службы и директор по связям с общественностью московского "Спартака" Леонид Трахтенберг ушел со своего поста. Об этом он объявил в эфире телеканала "Матч ТВ" за несколько минут до старта встречи "красно-белых" с "Краснодаром" в 18-м туре Премьер-лиги.
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Исполнять обязанности пресс-атташе «Спартака» будет бывший журналист «СЭ»
Спорт-Экспрессвчера в 12:20
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:53, Ашберн
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