Происшествия
Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и МамаеваГазета.Ru 03:37
Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников заявил, что 3 марта начнется процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. "Предварительное судебное заседание состоится в 14.00 мск", - цитирует Черникова РИА "Новости".
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Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании в Пресненском суде
Sport24.ru01 апреля в 08:02
Кокорин и Мамаев будут присутствовать на предварительном заседании 3 апреля в Пресненском суде
Советский спорт01 апреля в 08:17
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