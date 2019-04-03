Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и МамаеваГазета.Ru 03:37

Пресс-секретарь Пресненского суда Алексей Черников заявил, что 3 марта начнется процесс по делу нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева. "Предварительное судебное заседание состоится в 14.00 мск", - цитирует Черникова РИА "Новости".

Пресненский суд начнет процесс по делу Кокорина и Мамаева

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