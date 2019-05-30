Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академииLenta.ru 03:59

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.

с чего всё началось

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академии

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