Происшествия

Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академииLenta.ru 03:59

235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.
Коммерсантъвчера в 15:47

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В уголовном деле о взрыве в Можайке появился обвиняемый. По версии следствия, к закладке бомбы подтолкнул квартирный вопрос

Фонтанка.Ру03:07

Первым обвиняемым по делу о взрыве в академии Можайского стал ее преподаватель

78.ru02:43

Семья преподавателя Академии Можайского, пострадавшего во время взрыва, опровергла домашний арест офицера

Петербургский дневник04:13

СМИ: Во взрыве в академии Можайского обвинили пострадавшего преподавателя

ЗакC.Ру02:31

В деле о взрывы в академии Можайского появился первый подозреваемый

Gazeta.SPb00:54

СМИ узнали имя первого фигуранта дела о взрыве в Академии Можайского

РБКвчера в 22:44

За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя

Коммерсантъвчера в 15:47
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 05:05, Ашберн
Здоровье

Минздрав: смертность от курения табака в России составляет около 16%

Около 16% от общего количества смертей в России связаны с потреблением табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Обновлено в 01:05
Политика

Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД

"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Происшествия

«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100

Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
Политика

Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина

Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Происшествия

В Кемерове опрашивают потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 01:33
Здоровье

Россияне стали чаще пить и меньше следить за здоровьем

Россияне реже соблюдают диету, чаще пьют алкогольные напитки и меньше внимания уделяют своему здоровью, говорится в материалах исследования ВЦИОМ.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Су-57 получит противокорабельную ракету

«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», — приводит агентство заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко, посетившего уральское предприятие.
Обновлено в 04:59
Общество

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения

Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия

Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»

Обновлено в 04:51
Армия и оружие

В ВСУ уточнили количество и имена погибших при крушении вертолета

Обновлено в 04:50
Транспорт

РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт

Обновлено в 04:31
Авто

Завод Haval начинает серийное производство

В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество

Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье

Врачи рассказали об опасности утреннего кофе

Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Наука

На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века

Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Общество

В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь

Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио

В Токио представители ультраправых организаций устроили акцию перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на территорию страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:44
Авто

Седан Nissan GT-R прошел тест-драйв на российских дорогах

На сегодняшний день цена на модель Nissan GT-R стартует от 7 626 000 рублей. Несмотря на столь большую сумму, седан покупают в России.
Обновлено в 00:29
Политика

США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах

Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался Вашингтону на то, что тот оказывает ему недостаточную поддержку в ходе президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол

Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»

Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Политика

В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады

В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Авто

Салон нового Chevrolet Trailblazer от GM рассекретили официально

Сегодня концерн распространил первое официальное изображение салона кроссовера.
Обновлено в 04:06
Происшествия

В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело

Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям

В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено вчера в 17:41
Кино

Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»

Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Космос

Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце

Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей

По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56
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