Происшествия
Преподавателя обвинили во взрыве в петербургской военной академииLenta.ru 03:59
235-й гарнизонный военный суд отправил под домашний арест преподавателя Военно-космической академии имени Можайского в Санкт-Петербурге полковника Рифата Закирова, обвиняемого в причастности к подрыву бомбы в учебном заведении. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров. По одной из версий, он изготовил и принес в академию бомбу, чтобы ее героически обезвредить.Коммерсантъвчера в 15:47
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Здоровье
Минздрав: смертность от курения табака в России составляет около 16%
Около 16% от общего количества смертей в России связаны с потреблением табака. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Обновлено в 01:05
Политика
Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД
"Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", - сказал спикер.
Обновлено в 04:35
Происшествия
«Аэрофлот» прокомментировал слова Фургала о причине катастрофы SSJ 100
Заявление губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о причинах катастрофы SSJ 100 в Шереметьеве в компании "Аэрофлот" расценили как попытку оказать давление на комиссию МАК и следствие, сообщили ТАСС в пресс-службе перевозчика.
Обновлено вчера в 08:11
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено 28 мая в 23:00
Здоровье
Россияне стали чаще пить и меньше следить за здоровьем
Россияне реже соблюдают диету, чаще пьют алкогольные напитки и меньше внимания уделяют своему здоровью, говорится в материалах исследования ВЦИОМ.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Су-57 получит противокорабельную ракету
«Сегодня предприятие в интересах Минобороны занимается разработкой активной головки самонаведения для перспективной противокорабельной ракеты, которая в том числе планируется для использования на самолете Су-57», — приводит агентство заявление заместителя министра обороны Алексея Криворучко, посетившего уральское предприятие.
Обновлено в 04:59
Общество
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения
Владельцев арендного жилья предложено учесть для налогообложения Чиновники придумали способ, как вынудить владельцев жилья, сдаваемого в краткосрочную аренду, платить налоги.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Airbus А320 экстренно сел в «Шереметьево»
Обновлено в 04:51
Транспорт
РЖД отрицает повышение цен на билеты в плацкарт
Обновлено в 04:31
Авто
Завод Haval начинает серийное производство
В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.
Обновлено вчера в 10:26
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Общество
Путин разрешил россиянам с ВИЧ усыновлять детей
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий людям с ВИЧ или вирусом гепатита C усыновлять детей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено вчера в 08:29
Здоровье
Врачи рассказали об опасности утреннего кофе
Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.
Обновлено в 02:01
Наука
На дне Северного моря найден затерянный мир каменного века
Британским исследователям удалось найти в Северном море древний ландшафт, который находится глубоко под водой и, возможно, смог сохранить руины древних поселений.
Обновлено в 02:59
Общество
В ВШЭ закрыли студенческое ток-шоу перед программой с Любовью Соболь
Руководитель проекта, основатель «Эха Москвы» и профессор ВШЭ Сергей Корзун, заявил студенческой газете The Vyshka, что закрытие проекта связано с окончанием его заранее определенных сроков.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Японцы вышли на улицу перед визитом Лаврова в Токио
В Токио представители ультраправых организаций устроили акцию перед визитом главы МИД России Сергея Лаврова на территорию страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:44
Авто
Седан Nissan GT-R прошел тест-драйв на российских дорогах
На сегодняшний день цена на модель Nissan GT-R стартует от 7 626 000 рублей. Несмотря на столь большую сумму, седан покупают в России.
Обновлено в 00:29
Политика
США сообщили о жалобах Порошенко на недостаточную поддержку на выборах
Бывший президент Украины Петр Порошенко жаловался Вашингтону на то, что тот оказывает ему недостаточную поддержку в ходе президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Футбол
Автобус «Ливерпуля» застрял в туннеле под стадионом «Атлетико»
Клубный автобус английского "Ливерпуля" застрял в туннеле под стадионом "Ванда Метрополитано".
Обновлено в 03:37
Политика
В Грузии начали собирать подписи за запрет российской эстрады
В соцсетях в Грузии появилась петиция с требованием запретить в объектах общепита российскую эстрадную музыку, за пять дней подписи поставили более 1,3 тыс. человек, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено вчера в 05:55
Авто
Салон нового Chevrolet Trailblazer от GM рассекретили официально
Сегодня концерн распространил первое официальное изображение салона кроссовера.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Тульской области пропала девятилетняя девочка: возбуждено дело
Девятилетняя девочка пропала в Тульской области вечером 29 мая.
Обновлено в 03:58
Футбол
Челси — Арсенал 4:1
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Власти захотели выделить миллиарды рублей на доплаты к пенсиям
В рамках программы "Социальная поддержка граждан" предлагается выделить дополнительные 4,765 млрд руб. в бюджет России на 2019 год для обеспечения соцдоплат к пенсиям, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пояснительную записку ко внесенному в Госдуму проекту поправок кабмина в закон о бюджете.
Обновлено вчера в 17:41
Кино
Горбачев планирует посмотреть сериал «Чернобыль»
Последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пообещал посмотреть «Чернобыль». В частности, политик оценит свою роль в киноленте.
Обновлено вчера в 12:07
Космос
Космонавты забрали провисевшее 10 лет в космосе полотенце
Российские космонавты Международной космической станции Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе провели операцию вне графика - забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия
В Башкирии объявлена в розыск кассир, укравшая из банка 23 млн рублей
По версии правоохранителей, 35-летняя кассир из Салавата Луиза Хайруллина украла из кассы "Россельхозбанка" 23 млн рублей.
Обновлено в 03:56