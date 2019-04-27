Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцахВзгляд.ру 14:22

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ. Он также заявил, что пришельцы создали гибридные виды, сообщают «Вести» со ссылкой на британский таблоид Mirror.
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Инопланетяне уже среди людей, заявил преподаватель Оксфордского университета

Газета.Ru10:46

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

News.ru11:25

«Инопланетяне уже давно живут среди нас»: Преподаватель из Оксфорда раскрыл «страшную тайну»

Царьград16:25

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

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Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей

Актуальные Новости14:36

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Вести.Ru12:38

«Планета захвачена?»: Ученые признали существование инопланетян среди людей – уфолог

ВладТайм20:55
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

Обновлено в 14:42
Энергетика

Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут

Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика

National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США

США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие

Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного

Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Культура

Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»

На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено в 13:14
Политика

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Политика

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика

Жириновскому подарили торт в виде карты Украины

Обновлено вчера в 12:35
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

«Посейдон» обеспечит РФ контроль над Северным Ледовитым океаном

Обновлено в 09:04
Космос

Ученые разрешили загадку странного небесного явления STEVE

Поскольку световое шоу было неизвестным науке небесным явлением, ему дали имя, соответствующее его красоте и величию: Стив.
Обновлено в 11:57
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Кино

«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов

Обновлено в 19:13
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Космос

Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели

Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Происшествия

В Воронежской области тушат крупный пожар

Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Политика

Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ

Обновлено в 18:48
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Боттас выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана

Обновлено в 11:22
Происшествия

Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения

Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика

Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов

Обновлено в 20:14
Армия и оружие

СМИ: Израиль освободит двух сирийцев после возвращения останков солдата

Израиль решил освободить двух сирийских заключенных после возвращения ранее в этом месяце останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести 37 лет назад в Ливане.
Обновлено в 06:20
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»

По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Иранский дрон снял на видео авианосец США в Персидском заливе

Обновлено в 12:29
Хоккей

«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде

Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53
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