Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцахВзгляд.ру 14:22
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ. Он также заявил, что пришельцы создали гибридные виды, сообщают «Вести» со ссылкой на британский таблоид Mirror.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Обновлено в 14:42
Энергетика
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут
Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут «Транснефть» назвала виновника загрязнения российской нефти Urals дихлорэтаном, из-за чего от поставок из России пришлось отказаться Белоруссии, Польше, Венгрии и Словакии.
Обновлено вчера в 15:32
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено в 13:29
Политика
National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США
США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено вчера в 19:17
Армия и оружие
Американцы признали, что Су-35 лучше любого истребителя, кроме одного
Американское издание The National Interest сравнило российский истребитель Су-35 с американским F-16.
Обновлено в 07:53
Культура
Эрнст прокомментировал результаты голосования в шоу «Голос. Дети»
На Первом канале признались, что зрительское голосование сопровождалось "некоторыми аномальностями", и пообещали разобраться в случившемся.
Обновлено в 13:14
Политика
Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе
Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 20:51
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено вчера в 12:35
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Космос
Ученые разрешили загадку странного небесного явления STEVE
Поскольку световое шоу было неизвестным науке небесным явлением, ему дали имя, соответствующее его красоте и величию: Стив.
Обновлено в 11:57
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Кино
«Мстители: Финал» уже собрали в прокате 644 млн долларов
Обновлено в 19:13
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Политика
Мадуро заявил, что Венесуэла никогда не вернется в ОАГ
Обновлено в 18:48
Происшествия
Экс-майору Евсюкову могут смягчить режим заключения
Экс-главе ОВД "Царицыно" Денису Евсюкову, получившему пожизненный срок за расстрел людей в столичном магазине в 2009 году, после десяти лет заключения могут смягчить тюремный режим.
Обновлено в 03:49
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Политика
Власти Крыма ожидают роста потока украинских туристов
Обновлено в 20:14
Армия и оружие
СМИ: Израиль освободит двух сирийцев после возвращения останков солдата
Израиль решил освободить двух сирийских заключенных после возвращения ранее в этом месяце останков израильского танкиста Захарии Баумеля, пропавшего без вести 37 лет назад в Ливане.
Обновлено в 06:20
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
Глава Минэнерго РФ создал комиссию по делу о качестве нефти в «Дружбе»
По поручению председателя правительства Дмитрия Медведева министр энергетики Александр Новак своим приказом создал межведомственную комиссию по проверке нарушения показателей качества нефти в трубопроводе "Дружба".
Обновлено в 12:03
Хоккей
«Бостон» — «Коламбус»: Панарин забросил две шайбы во втором периоде
Дублем в составе гостей отметился российский нападающий Артемий Панарин. Первую шайбу россиянин забросил в большинстве на 22-й минуте.
Обновлено в 21:53