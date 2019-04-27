Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцахВзгляд.ру вчера в 14:22
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ. Он также заявил, что пришельцы создали гибридные виды, сообщают «Вести» со ссылкой на британский таблоид Mirror.
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«Планета захвачена?»: Ученые признали существование инопланетян среди людей – уфолог
ВладТаймвчера в 20:55
Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей
Актуальные Новостивчера в 14:36
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета
Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Политика
Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев
Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Финансы
СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар
По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Крупный пожар в Воронежской области локализован
Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика
Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Музыка
Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»
Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Назван размер Нобелевской премии 2019 года
Размер Нобелевской премии в 2019 году составит 9 млн шведских крон (около $950 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»
Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы
Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу
Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Религия
Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи
Обновлено вчера в 02:03
Религия
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении православным христианам с Пасхой пожелал им духовных сил, заметив, что эти праздничные дни объединяют людей вокруг нравственных ценностей.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия
Стрельба в синагоге произошла в США
В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес
Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию
В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии
Как отмечается, большинство сторонников и представителей лейбористской партии выступают за вынесение любого соглашения об условиях Brexit на референдум.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери
Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес
Гендиректор Black Star прокомментировал информацию об уходе Мота
Обновлено вчера в 18:58
Хоккей
Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф
Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу
Обновлено вчера в 22:40
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Наука
Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные
Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58
Футбол
Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол
«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным
По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено 26 апреля в 16:37