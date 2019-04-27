Наука

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцахВзгляд.ру вчера в 14:22

Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ. Он также заявил, что пришельцы создали гибридные виды, сообщают «Вести» со ссылкой на британский таблоид Mirror.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Инопланетяне уже среди людей, заявил преподаватель Оксфордского университета

Газета.Ruвчера в 10:46

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

News.ruвчера в 11:25

«Планета захвачена?»: Ученые признали существование инопланетян среди людей – уфолог

ВладТаймвчера в 20:55

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Взгляд.рувчера в 14:22

Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей

Актуальные Новостивчера в 14:36

«Инопланетяне уже давно живут среди нас»: Преподаватель из Оксфорда раскрыл «страшную тайну»

Царьградвчера в 16:25

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Вести.Ruвчера в 12:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено вчера в 23:58, Ашберн
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Судя по данным сайта Flightradar, самолет, вылетевший рейсом SU 1186 из Москвы в Волгоград в 17:54 мск, долетел до юга Тульской области, после чего развернулся и отправился обратно.
Обновлено вчера в 12:09
Политика

Зеленский отреагировал на слова Путина о паспортах для украинцев

Избранный на прошедших выборах президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на слова российского лидера Владимира Путина, который ранее заявил о намерении в будущем предоставлять гражданам Украины российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 18:45
Финансы

СМИ рассказали, как Москва и Пекин собираются победить доллар

По всей видимости, нынешние маневры России и Китая являются подготовкой начала большой игры, которая направлена на расширение собственного экономического влияния, а также на уменьшения роли США в мировой финансовой системе.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия

Крупный пожар в Воронежской области локализован

Пожар, возникший в распределительном центре торговой сети "Магнит", расположенном в селе Нечаевка Воронежской области, удалось локализовать на площади 42 тысячи квадратных метров.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию

Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Экономика

Медведев поручил простимулировать спрос на новое жилье

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству строительства и ЖКХ разработать меры по увеличению спроса на строящееся жилье, в том числе за счет снижения ипотечных ставок, включая их субсидирование.
Обновлено вчера в 04:11
Музыка

Меладзе призвал пересмотреть результаты шоу «Голос. Дети»

Некоторые аномальности во время подсчета голосов признал и "Первый канал". Его представители сообщили о намерении пересмотреть результаты.
Обновлено вчера в 09:05
Экономика

Назван размер Нобелевской премии 2019 года

Размер Нобелевской премии в 2019 году составит 9 млн шведских крон (около $950 тыс.). Об этом сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
Обновлено вчера в 04:26
Политика

Названа причина возможного возникновения «второго Чернобыля»

Украинские власти не занимаются восстановлением энергетической инфраструктуры, в связи с чем в ближайшие годы возможно повторение крупной атомной аварии на Украине, пишет RT со ссылкой на экспертов.
Обновлено вчера в 18:48
Технологии

Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях

Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

Советник Зеленского: Хотелось бы снова смотреть советские фильмы

Советник избранного президентом Украины комика и шоумена Зеленского Разумков ответил на вопрос украинских журналистов и том, разрешат ли российским артистам снова гастролировать на Украине и будут ли снова показывать в стране советские фильмы.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Яна Рудковская призвала людей прекратить травлю дочери Алсу

Информационный портал «Супер.ру» сообщает, что Рудковская назвала произошедшее вокруг победы дочери Алсу отвратительным.
Обновлено вчера в 13:29
Религия

Тулякам расскажут о традициях празднования Пасхи

Обновлено вчера в 02:03
Религия

Володин поздравил православных христиан с Пасхой

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении православным христианам с Пасхой пожелал им духовных сил, заметив, что эти праздничные дни объединяют людей вокруг нравственных ценностей.
Обновлено вчера в 18:01
Происшествия

Стрельба в синагоге произошла в США

В синагоге американского города Поуэй (штат Калифорния) произошла стрельба.
Обновлено вчера в 16:16
Шоу-бизнес

Иеромонах Фотий увидел в победе дочери Алсу на «Голосе» аномалию

В шестом сезоне детской версии конкурса победила Микелла Абрамова — дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 06:15
Политика

За вынесение сделки по Brexit на референдум выступили в Британии

Как отмечается, большинство сторонников и представителей лейбористской партии выступают за вынесение любого соглашения об условиях Brexit на референдум.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Юрий Лоза обвинил Алсу в уничтожении собственной дочери

Оценив способности Микеллы Абрамовой как средние, Лоза попенял ее родителям на попытку купить победу дочери.
Обновлено вчера в 19:52
Автоспорт

Боттас показал лучшее время в квалификации в Баку, Квят — шестой

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер

Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено вчера в 18:19
Шоу-бизнес

Гендиректор Black Star прокомментировал информацию об уходе Мота

Обновлено вчера в 18:58
Хоккей

Панарин установил новый рекорд «Коламбуса» в плей-офф

Форвард "Коламбус Блю Джекетс" Артемий Панарин забросил шайбу в ворота соперника во второй встрече серии второго раунда Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Модель умерла после падения на подиуме на неделе моды в Сан-Паулу

Обновлено вчера в 22:40
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено вчера в 12:53
Наука

Споры о клонировании: безопасна ли еда из клонов, спасут ли вымирающие виды и мучаются ли «скопированные» животные

Безопасно ли молоко клонированных коров и почему в магазинах еще нет продуктов от клонов Репродуктивное клонирование — другой метод, который позволяет исследователям делать копии животных с потенциальной выгодой для медицины и сельского хозяйства.
Обновлено 26 апреля в 09:58
Футбол

Неймар ударил болельщика после поражения в финале Кубка Франции

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар повздорил с болельщиком после финального матча Кубка Франции по футболу.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено вчера в 02:56
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено вчера в 17:16
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено 26 апреля в 16:37
Как работают Яндекс.Новости?
Главное