Наука
Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцахВзгляд.ру вчера в 14:22
Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ. Он также заявил, что пришельцы создали гибридные виды, сообщают «Вести» со ссылкой на британский таблоид Mirror.
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Преподаватель Оксфорда заявил, что инопланетяне вовсю размножаются с людьми на Земле
Экспресс газетавчера в 08:47
Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей
Актуальные Новостивчера в 14:36
«Планета захвачена?»: Ученые признали существование инопланетян среди людей – уфолог
ВладТаймвчера в 20:55
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Обновлено вчера в 22:25
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В Humble Bundle бесплатно раздают Gone Home
На сайте Humble Bundle проходит бесплатная раздача квеста Gone Home.
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Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
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Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
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Обновлено в 01:09
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Антисемитское письмо появилось в интернете перед стрельбой в синагоге
Незадолго до стрельбы в синагоге в калифорнийском городе Поуэй в Сети было опубликовано письмо с антисемитскими высказываниями под именем подозреваемого Джона Ирнеста.
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Семен Слепаков вышел в свет с женой после слухов о разводе
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Кравчук сообщил об угрозах компрометации Зеленского
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Попытки продвигать игры через Epic Games Store пока проваливаются
Сообщается, что именно команда разработчиков инженерного симулятора Satisfactory стала первой отменившей релиз Steam своей игры для переноса релиза в Epic Games Store.
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Армия и оружие
Литва получила в подарок от США винтовки 50-х годов
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Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
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Футбол
Сульшер: «„МЮ“ не нужны игроки, движимые деньгами или славой»
Игроки, движимые только деньгами или славой, не подходят ни для «МЮ», ни для любой другой моей команды.
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