Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себеNews.ru вчера в 11:25

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей. Свою точку зрения он изложил в новой книге. По его мнению, инопланетяне планируют создать с жителями земли гибридное существо, способное переносить изменения климата.

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

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