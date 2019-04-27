Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себеNews.ru вчера в 11:25
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей. Свою точку зрения он изложил в новой книге. По его мнению, инопланетяне планируют создать с жителями земли гибридное существо, способное переносить изменения климата.
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Преподаватель Оксфорда заявил, что инопланетяне вовсю размножаются с людьми на Земле
Экспресс газетавчера в 08:47
«Планета захвачена?»: Ученые признали существование инопланетян среди людей – уфолог
ВладТаймвчера в 20:55
Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей
Актуальные Новостивчера в 14:36
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Хоккей
Артемий Панарин признан главной звездой дня в НХЛ
Панарин удостоился звания главной звезды игрового дня за 3 очка (2 шайбы и результативная передача), набранные им во втором матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли нынешнего сезона с командой "Бостон Брюинз" (3:2 (ОТ) в матче в пользу "Коламбуса", 1 − 1 в серии) Второй звездой дня стал ещё один форвард "Коламбуса" Мэтт Дюшейн, который стал автором победной шайбы в этом же матче.
Обновлено в 02:53
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено вчера в 11:24
Музыка
Эрнст пообещал проверить результаты голосования на шоу «Голос. Дети»
Первым шагом, добавил Эрнст, является публикация итогового протокола.
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия
Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме
Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Под Воронежем обрушилась кровля горящего склада «Магнита»
В селе Нечаевка Воронежской области в результате пожара обрушилась кровля трехэтажного склада АО "Магнит", сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:17
Общество
Букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос ребенка Маркл
Британские букмекеры сделали ставки на имя, пол и цвет волос еще не родившегося ребенка герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Пожар произошел на кровле Никитского храма в Коломне
Обновлено в 01:44
Экономика
Маск согласился не раскрывать без разрешения данные о работе Tesla
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях без «предварительного одобрения».
Обновлено 26 апреля в 19:34
Религия
Путин и Медведев посетили богослужение в храме Христа Спасителя
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев присутствуют на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в ночь на 28 апреля.
Обновлено вчера в 20:23
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено 25 апреля в 06:50
Культура
Максим Фадеев подвел итоги шоу «Голос. Дети»
Известно, что победительницей вокального конкурса стала 10-летняя Микелла Абрамова – дочь исполнительницы Алсу.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
В Уфе пропавшая семья из пяти человек обнаружена убитой
Обновлено вчера в 07:27
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими в финале «Голоса» детьми
Отмечается, что Пугачева вручила каждому приглашенному «Золотую звезду Аллы». Премия «Звезда Аллы» была учреждена Пугачевой в 2005 году.
Обновлено в 01:49
Шоу-бизнес
Наташа Королева оправдалась за поддержку дочери Алсу на «Голосе»
Ранее сообщалось, что фанаты раскритиковали Королеву за поддержку дочери Алсу на "Голосе"
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Жириновскому подарили торт в виде карты Украины
Обновлено 26 апреля в 12:35
Авто
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса в России
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ-Инфо» назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей бизнес-класса на рынке РФ.
Обновлено вчера в 14:01
Космос
Сибирские ученые обнаружили признаки жизни на Венере
Ученые, описывая признаки жизни на Венере, подчеркивают, что в этом ничего удивительного нет - инопланетная жизнь может разительно отличаться от земной.
Обновлено вчера в 02:00
Политика
Президент Национальной стрелковой ассоциации США покидает пост
Президент Национальной стрелковой ассоциации (НСА) США Оливер Норт покидает пост на фоне конфликта с гендиректором организации Уэйном Лапьером.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено 26 апреля в 11:51
Футбол
Надо набирать очки: футбольный клуб «Уфа» сыграет дома с «Уралом»
Завтра, 28 апреля, ФК «Уфа» в рамках 26-го тура Российской Премьер-лиги дома встретится с екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур
Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы
Появилась в студии и 12-летняя дочь певицы Вера Алдонина. 27 апреля вышел новый выпуск программы «Привет, Андрей».
Обновлено вчера в 14:42
Транспорт
Беглов пообещал ввести единый проездной билет Петербурга к лету
Позже планируется ввести возможность пользоваться проездным пять дней. Сейчас ведется разработка программного обеспечения билета.
Обновлено вчера в 08:45
Политика
В Бундестаге призвали оказать «устрашающее воздействие» на Россию
Отмечается, что новая стратегия получила название "Миру на Украине нужен новый импульс", и она направлена на оказание большего давление на "внешнего агрессора", под которым подразумевается Россия.
Обновлено вчера в 22:14
Культура
На корпоративе в Кемерове выступил популярный певец
Обновлено вчера в 07:07
Происшествия
Катер затонул в Финском заливе в Петербурге
Спасатели ищут человека, который был на катере, затонувшем в Финском заливе у берегов Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 16:45
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Политика
Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты
Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
Обновлено вчера в 17:28