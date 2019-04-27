Наука

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себеNews.ru 11:25

Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей. Свою точку зрения он изложил в новой книге. По его мнению, инопланетяне планируют создать с жителями земли гибридное существо, способное переносить изменения климата.
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Инопланетяне уже среди людей, заявил преподаватель Оксфордского университета

Газета.Ru10:46

Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе

News.ru11:25

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Вести.Ru12:38

В Британии сделали тревожное заявление об инопланетянах

Рамблер13:18

Преподаватель из Оксфорда заявил о живущих среди людей пришельцах

Взгляд.ру14:22

Сотрудник Оксфордского университета заявил, что пришельцы уже среди людей

Актуальные Новости14:36

«Инопланетяне уже давно живут среди нас»: Преподаватель из Оксфорда раскрыл «страшную тайну»

Царьград16:25
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Происшествия

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Обновлено в 14:06
Футбол

«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Лолита сообщила о слежке за ней

Обновлено в 16:35
Происшествия

В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие

В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

Технику для парада Победы покажут в Петербурге

По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Культура

Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие

Шоковая дисциплина: российские дисбаты пустеют

Дисбаты как шоковое средство перевоспитания проштрафившихся солдат уходят в прошлое.
Обновлено в 17:02
Хоккей

Юниорская сборная России по хоккею вышла в финал чемпионата мира

Обновлено в 17:01
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Религия

В Иерусалиме сошел Благодатный огонь

В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие

Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО

Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Культура

Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Потерявшая мужа Вера Васильева призналась, что любила другого человека

Обновлено в 13:10
Авто

Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class идеально подходит для выполнения такой задачи.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Фанаты «Мстителей 4» избили зрителя за спойлеры

Обновлено в 03:52
Происшествия

Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»

Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
Обновлено в 14:02
Происшествия

На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез

Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Музыка

Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом

Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Религия

Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой

Обновлено в 17:03
Футбол

Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона

Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет "Спартак" по окончанию нынешнего сезона.
Обновлено в 08:20
Культура

Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»

Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Наука

Создан первый самоуправляемый робот-хирург

Обновлено 25 апреля в 06:00
Футбол

«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу

"Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак

Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Кино

Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»

Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11
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