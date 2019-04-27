Наука
Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себеNews.ru 11:25
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи уверен, что представители внеземных цивилизаций уже обитают среди людей. Свою точку зрения он изложил в новой книге. По его мнению, инопланетяне планируют создать с жителями земли гибридное существо, способное переносить изменения климата.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 17:49, Ашберн
Происшествия
На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4
Обновлено в 14:06
Футбол
«Барселона» в 26-й раз стала чемпионом Испании
«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании и обеспечила себе победу в турнире.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Лолита сообщила о слежке за ней
Обновлено в 16:35
Происшествия
В США в результате стрельбы в синагоге есть пострадавшие
В США три человека ранены в результате стрельбы в синагоге. Инцидент произошел в калифорнийском городе Поуэй.
Обновлено в 16:16
Происшествия
Варвара Караулова вышла на свободу
Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Технику для парада Победы покажут в Петербурге
По информации пресс-службы Западного военного округа, на аэродроме в Горелово в воскресенье, 28 апреля, покажут технику для парада.
Обновлено в 13:54
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
Обновлено вчера в 14:33
Культура
Пригожин назвал ошибкой победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»
Победа досталась ей в зрительском голосовании, где 10-летняя девочка получила 56,5% голосов.
Обновлено в 10:16
Армия и оружие
Шоковая дисциплина: российские дисбаты пустеют
Дисбаты как шоковое средство перевоспитания проштрафившихся солдат уходят в прошлое.
Обновлено в 17:02
Единоборства
Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95
Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Иерусалима собрались тысячи верующих, после схождения Благодатного огня патриарх традиционно передает святыню верующим, а с ее помощью зажигают связи из 33 свечей.
Обновлено в 05:22
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с верховным главкомом НАТО
Начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов обсудил с верховным главнокомандующим ОВС НАТО генералом Кертисом Скапарротти вопросы международной безопасности и российско-натовское взаимодействие по военной линии, сообщает Минобороны РФ.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Культура
Первый канал снял с эфира фильм про шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 04:15
Авто
Из внедорожника Mercedes G-Class сделали авто для туристов
Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G-Class идеально подходит для выполнения такой задачи.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Фанаты «Мстителей 4» избили зрителя за спойлеры
Обновлено в 03:52
Происшествия
Во Франции завершилась 24-я акция «жёлтых жилетов»
Как сообщили в МВД, в протестах приняли участие примерно 23,5 тыс. человек.
Обновлено в 14:02
Происшествия
На Урале врач дважды взял деньги с умирающего за бесплатный протез
Сын уральца Виталий Супрунов рассказывает, что Ковалевский дважды взял с них по 50 тыс. рублей за протез пищевода.
Обновлено в 04:05
Музыка
Мама финалиста шоу «Голос. Дети» оценила ситуацию с конкурсом
Оценить идеально всегда сложно, поскольку есть определённые процедуры голосования как для жюри, так и для зрителей.
Обновлено в 08:56
Хоккей
Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг
Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Религия
Патриарх Кирилл поздравил православных с Пасхой
Обновлено в 17:03
Футбол
Денис Глушаков уйдет из «Спартака» по окончанию сезона
Капитан "Спартака" Денис Глушаков покинет "Спартак" по окончанию нынешнего сезона.
Обновлено в 08:20
Культура
Лукьяненко объяснил, почему победа дочери Алсу в «Голосе» – это «очень плохо»
Певица Светлана Лобода опубликовала на своей странице в социальной сети фотографии соперников Микеллы, сопроводив их смайлом-сердечком, а позднее стало известно, что завершившийся сезон для нее, вероятно, станет последним в качестве наставника участников конкурса.
Обновлено в 10:11
Наука
Создан первый самоуправляемый робот-хирург
Обновлено 25 апреля в 06:00
Футбол
«Норвич» возвращается в Премьер-Лигу
"Норвич" обеспечил себе выход в Премьер-Лигу, откуда вылетел в 2016 году.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова заступилась за Ольгу Бузову перед Ксенией Собчак
Прославленная российская танцовщица Анастасия Волочкова заступилась за новоявленную исполнительницу Ольгу Бузову перед своей бывшей приятельницей Ксенией Собчак.
Обновлено в 05:31
Кино
Перенос премьеры «Мстителей» не помог российскому фильму «Миллиард»
Исключением не стал и перенос релиза «Мстителей» с целью обеспечения зеленого света российской картине «Миллиард» с артистом Владимиром Машковым в центральной роли.
Обновлено в 13:11