Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августаРоссийская газета 15:35
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.
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Общество
Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях
В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что действительно интересовался покупкой острова Гренландия у Дании.
Обновлено в 18:17
Происшествия
Опубликовано видео из дома убитой в Ульяновской области семьи
Следственный комитет опубликовал видео из дома в Патрикееве, где обнаружили убитую семью, в том числе двух малолетних детей.
Обновлено в 10:28
Технологии
Ученые научились предсказывать землетрясения по снимкам из космоса
Российские и американские ученые совместно разработали автоматизированную систему мониторинга предвестников землетрясений по космическим снимкам, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Сергей Пулинец.
Обновлено в 20:24
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Глава Генштаба Великобритании Ник Картер в интервью газете The Times заявил о том, что Лондону необходимо усиливать военное присутствие в Африке, чтобы помешать России включить этот регион в свою сферу влияния.
Обновлено в 06:01
Экономика
В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино
Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Футбол
Стадион встретил экипаж А321 овацией
Обновлено вчера в 11:15
Музыка
Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»
Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
Обновлено в 04:00
Здоровье
Нездоровый интерес: большинство россиян мечтают об «умных браслетах»
Большинство респондентов положительно относятся к медицинским браслетам и интересуются возможностью выявления генетической предрасположенности к различным заболеваниям.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Госдуме оценили слова Порошенко о единстве Украины
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко сказал, что Россию пугают единство и решительность Украины.
Обновлено в 11:12
Общество
Минздрав предложил организовывать физкульт-брейки для сотрудников
Российский Минздрав предложил работодателям устраивать спортивные перерывы для работников компаний, чтобы снизить стресс и напряжение.
Обновлено в 20:36
Футбол
«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом
Обновлено в 14:13
Космос
Школьник из Якутии вновь удивил своим фантастическим проектом
Отмечается, что Тускул победил в конкурсе и в прошлом году – тогда он предложил проект солнечной электростанции для районов на Крайнем Севере, которая могла бы работать на протяжении полярного дня.
Обновлено в 13:29
Политика
Иранский танкер покинул Гибралтар вопреки требованиям США
Обновлено в 18:31
Культура
Пускепалис рассказал о планах на посту худрука Волковского театра
Актер и режиссер Сергей Пускепалис рассказал «Известиям» о планах на своем новом посту художественного руководителя Ярославского театра драмы имени Волкова.
Обновлено в 19:49
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева рассказала, как провела отпуск
Обновлено в 18:22
Футбол
Динамо — Локомотив 1:2
В шестом туре РПЛ «Локомотив» в гостях обыграл «Динамо» со счетом 2:1.
Обновлено в 13:50
Экономика
Минприроды рассчитывает довести утилизацию товаров и упаковки до 100%
Минприроды России направило письмо правительству с предложением повысить нормативы для производителей по утилизации товаров и упаковки до 100%, о чём пишет «Коммерсант».
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
В США оценили развитие российского флота
Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Здоровье
Американка неожиданно родила тройню, думая, что у нее камни в почках
Жительница Южной Дакоты (США) Даннет Глитц попала в больницу, думая, что у ее камни в почках, а стала многодетной мамой, сообщает интернет-версия телекомпании РЕН ТВ.
Обновлено в 15:25
Политика
Торгпред РФ рассказал о готовности к торговому соглашению с Британией
Москва заинтересована в заключении торгового соглашения с Лондоном и готова начать переговоры в любой момент, заявил «Известиям» торгпред РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов.
Обновлено в 19:36
Происшествия
Житель Омска умер рядом с фестивалем Alfa Future People
Обновлено в 11:00
Происшествия
Полицейский погиб в ДТП на юго-западе Москвы
Обновлено в 05:45
Политика
Премьер-министр Саксонии выступил за «Северный поток — 2»
Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал к смягчению санкций, связанных с «Северным потоком — 2».
Обновлено в 17:25
Политика
СМИ назвали главных стран-должников России
Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Армия и оружие
Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси
Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах
Летевший из Нью-Йорка пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил жесткую посадку в Португалии на Азорских островах.
Обновлено в 17:57
Теннис
Медведев впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс»
Обновлено в 18:19