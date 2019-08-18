В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

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