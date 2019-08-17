Религия
Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августаРоссийская газета вчера в 15:35
В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:28, Ашберн
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Обновлено вчера в 10:19
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Экономика
Прибыль российских металлургов упала из-за торговой войны США и Китая
Крупнейшие российские производители стали отчитались о финансовых результатах за первое полугодие 2019 г. Они показали падение выручки, EBITDA и свободного денежного потока, к которому у большинства (ММК, НЛМК, «Северсталь») привязаны дивидендные выплаты.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
В Британии нашли доказательства участия России в боях под Иловайском
Найдены «доказательства» участия военных из России в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 01:23
Политика
Бурджанадзе назвала решение Грузии о выходе из СНГ ошибкой
По словам Бурджанадзе, решение Тбилиси было ошибкой, так как присутствие в содружестве не ущемляло суверенитета Грузии.
Обновлено вчера в 03:02
Гаджеты
Новое обновление может лишить Windows 10 ряда особенностей
С выходом нового обновления ОС Windows 10 может лишиться ряда уже привычных для пользователей особенностей.
Обновлено вчера в 15:24
Авто
Новый Mercedes-Benz Sprinter стал бестселлером бренда в России
Обновлено в 00:53
Общество
Новые правила ввоза фруктов и овощей вступили в силу в России
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Советник Трампа подтвердил заинтересованность США в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп хочет изучить возможность приобретения Гренландии, сообщил экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу в интервью Fox News Sunday, отрывок из которого был опубликован в твиттере телеканала.
Обновлено вчера в 16:33
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье
Британец узнал причину кашля и умер через 16 дней
Обновлено в 00:50
Музыка
В Иркутской области пройдет первый сельский книжный фестиваль
Организаторы фестиваля приглашают СМИ на две пресс-конференции в пресс-центр "Байкал24" (ул. Чкалова, 36, оф.301): 21 августа (среда): участвуют программный директор фестиваля Алексей Петров, глава Тургеневского муниципального образования Виктор Синкевич, председатель Иркутского товарищества белорусской культуры Алена Сипакова.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Британский Генштаб заявил о готовности бросить вызов группе Вагнера
Обновлено вчера в 06:01
Происшествия
Премьер-министр Афганистана осудил теракт в Кабуле
Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла осудил теракт, произошедший в субботу на свадьбе в Кабуле и повлекший за собой гибель 63 человек.
Обновлено вчера в 00:46
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов А321 с диспетчерами
Telegram-канал Baza опубликовал расшифровку переговоров пилотов А321 с диспетчером.
Обновлено 17 августа в 03:52
Гаджеты
Google Pixel 4 обойдется на 300 долларов дороже, чем Google Pixel 3
По поводу актуальной модели Google Pixel 3 перед официальной премьерой обсуждали вопрос высокой стоимости, которая составила в конечном итоге 800 долларов.
Обновлено вчера в 15:25
Теннис
Медведев выиграл турнир в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира в Цинциннати. Соперником россиянина был представитель Германии Давид Гоффен.
Обновлено вчера в 18:16
Космос
В США заявили о взрыве российской ядерной торпеды «Статус-6»
Обновлено 17 августа в 20:02
Экономика
Huawei стало тесно в Крылатском
В Huawei утверждают, что не планируют переезд из «Крылатских Холмов», в ПСН не подтвердили сделку с «Новоспасским двором».
Обновлено вчера в 18:14
Политика
Жена Порошенко выделила миллионы на комедию о войне в Донбассе
Обновлено вчера в 11:59
Армия и оружие
В Сети опубликованы документы о преступлениях ВСУ в Донбассе
Обновлено 17 августа в 23:15
Наука
Ученые нашли микроб, который поможет объяснить происхождение жизни
Обновлено вчера в 09:25
Политика
Глава МИД Польши предложил способ военного сдерживания России
Размещение американских войск в Польше напугает Россию сильнее, чем их дислокация в Западной Европе, заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Обновлено 16 августа в 19:59
Политика
Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России
Обновлено вчера в 12:39
Авто
Опубликованы изображения внедорожной версии среднемоторного Corvette C8
Если верить недавнему отчету компании, Chevrolet использует шумиху вокруг нового C8 Corvette, чтобы превратить модель Corvette в самостоятельный бренд, который будет иметь в своем ассортименте седаны и SUV.
Обновлено вчера в 23:10
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору настоящего майонеза
Российская система качества (Роскачество) разработало рекомендации по выбору настоящего майонеза, рекомендации опубликованы на сайте организации.
Обновлено в 01:25
Общество
В России должников могут начать оповещать о запрете на выезд через смс
Судебные приставы России с 2020 года могут получить возможность извещать должников об ограничении выезда за рубеж путём рассылки смс-сообщений.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве
Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
В партии Зеленского назвали сроки завершения войны в Донбассе
Дмитрий Разумков – глава партии «Слуга народа» – назвал сроки завершения войны в Донбассе.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
В Раде заявили об уничтожении производства на Украине
Обновлено вчера в 00:40