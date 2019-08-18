Религия

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августаРоссийская газета 15:35

В понедельник, 19 августа, православные празднуют Преображение Господне или, как говорят в народе, Яблочный спас. Но главное событие, которое отмечает Церковь, касается вовсе не яблок.
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Православные всего мира отмечают Яблочный Спас

Вести.Ru21:35

Яблочный Спас: дата, главные традиции, приметы

Кубанские новости16 августа в 10:29

Уникальные свойства яблок: Не только молодильные, но и противоинфарктные

Комсомольская правда18:00

Преображение Господне: Что можно и нельзя делать 19 августа

Пятый канал19:14

Преображение и Яблочный спас: что православные празднуют 19 августа

Российская газета15:35

Яблочный Спас-2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Телеканал 360°14:54

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Коммерсантъ18:14
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Происшествия

Ведущий шоу «Умницы и умники» вспомнил устроившего бойню подростка

По словам Вяземского, 16-летний школьник не был у него в программе, но присутствовал на региональном финале «Умниц и умников» в качестве зрителя.
Обновлено в 16:49
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321

Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено вчера в 06:10
Армия и оружие

В США оценили развитие российского флота

Издание отмечает, что американский флот и российский — это противоположности, каждая из которых отражает стратегию, историю, промышленность и географию своей страны.
Обновлено вчера в 19:40
Транспорт

Более 30 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Обновлено в 18:40
Экономика

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки кино

Ранее замглавы Минэкономразвития по вопросам внешнеэкономической деятельности Тимур Максимов сообщил РИА Новости, что программу рибейта для иностранных компаний, которые будут снимать кино в России, запустят в третьем квартале 2019 года.
Обновлено в 03:08
Происшествия

Boeing 757-200 совершил жесткую посадку на Азорских островах

Обновлено в 17:57
Происшествия

Ресторан загорелся в центре Новосибирска

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина. Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Сирийские войска отбили у террористов город Хан-Шейхун

После ожесточенных боев с террористами группировок «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза» (обе запрещены в РФ) сирийские военные вошли в город Хан-Шейхун, сообщила 18 августа газета Al-Watan.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие

Правительство Японии рассматривает возможность создания спутников для уничтожения спутников других стран

Ранее власти Франции обвинили Россию в диверсиях в космосе с помощью спутника-шпиона.
Обновлено в 22:09
Общество

Вступили в силу новые правила проверки багажа на российских таможнях

В России с 19 августа вступают в силу новые правила проверки багажа и ручной клади, пишут "Известия" со ссылкой на соответствующее постановление правительства.
Обновлено в 19:50
Политика

Президент Сербии пригласил Шойгу посетить Белград

«Наш президент и Верховный главнокомандующий Александр Вучич передаёт вам самые тёплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперёд армия Сербии благодаря вашему личному участию», — сказал глава Минобороны Сербии Александр Вулин в ходе встречи с Шойгу.
Обновлено вчера в 15:36
Футбол

СМИ: «Атлетико» отозвал свою жалобу на «Барселону» и Гризманна

Как отмечается, в федерации футбола Испании даже не выслушали позицию Гризманна, так как «Атлетико» отозвал свою жалобу.
Обновлено в 22:14
Космос

Ученые показали Землю глазами инопланетян

Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.
Обновлено в 12:49
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не заразиться педикулезом

Головным педикулезом особенно часто заражаются дети.
Обновлено в 05:19
Общество

Почти два миллиона человек вышли на протесты в Гонконге

Более 1,5 миллиона человек приняли участие в акциях протеста, прошедших в минувшее воскресенье в Гонконге.
Обновлено в 21:31
Футбол

Эшли Коул объявил о завершении карьеры

Бывший защитник сборной Англии Эшли Коул объявил о завершении карьеры, сообщает Sky Sports.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Четверых детей из лагеря в Татарстане госпитализировали с отравлением

У четверых воспитанников из детского лагеря в городе Иннополис в Татарстане выявили признаки острой кишечной инфекции.
Обновлено в 12:26
Культура

Международный фестиваль фейерверков в Москве будет посвящен театру

Как отмечается в сообщении, начнется конкурс с выступления команды-победителя фестиваля 2018 года из Словакии.
Обновлено 16 августа в 17:18
Транспорт

Эксперт назвал сроки внедрения беспилотных авто в Москве

Полностью беспилотные автомобили начнут ездить по дорогам Москвы уже приблизительно через 4-7 лет, заявил агентству «РИА Новости» в понедельник, 19 августа, руководитель направления беспилотных авто в российской компании «Яндекс» Дмитрий Полищук.
Обновлено в 22:08
Политика

СМИ назвали главных стран-должников России

Не менее 17 стран являются главными должниками российской стороны, взяв у нее около $27 млрд.
Обновлено в 20:34
Энергетика

Определены регионы России с самым доступным бензином для населения

В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 926 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня.
Обновлено в 17:17
Армия и оружие

РЭБ или неизвестное оружие? Американский военный самолёт исчез у российских военных баз в Сирии

При выполнении очередной разведывательной миссии рядом с российскими военными базами у берегов Сирии, американский военный самолёт Boeing P-8A Poseidon неожиданно исчез приблизительно в 60 километрах от берегов соседнего Ливана.
Обновлено в 21:19
Политика

Иранский танкер покинул Гибралтар

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
Обновлено в 18:06
Политика

В Гренландии отреагировали на идею Трампа купить остров

Обновлено 16 августа в 11:48
Армия и оружие

Сверхманевренные истребители Су-30СМ собрали в России для Беларуси

Первые истребители Су-30СМ, предназначенные для Военно-воздушных сил Беларуси, собраны в России на Иркутском авиастроительном заводе.
Обновлено в 14:30
Происшествия

Родственница подростка, зарубившего всю семью, рассказала о его матери

Обновлено в 19:00
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Наталья Ветлицкая отметила 55-летие в Москве

Уже много лет Наталья Ветлицкая избегает соотечественников.
Обновлено в 04:00
Музыка

Менеджер Шатунова прокомментировал скандал из-за песен «Ласкового мая»

Певец Юрий Шатунов не отказывался от исполнения хитов группы «Ласковый май». Об этом сообщил представитель артиста Аркадий Кудряшов.
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«ПСЖ» хочет отдать Неймара в аренду с обязательным выкупом

Обновлено в 14:13
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Сын Валерии женился втайне от семьи

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от своих родителей.
Обновлено в 17:40
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День в народном календаре славян, приходящийся на 19 августа. Являлся одним из первых праздников урожая; день, с которого, согласно поверьям, природа разворачивалась от лета к осени и зиме. У славян-католиков отмечен слабо.
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